Sobrevivientes piden que Cataluña investigue los abusos atribuidos a jesuitas en Bolivia

Gabriel Romano Burgoa

La Paz, 25 mar (EFE).- La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) ha pedido que el Defensor del Pueblo de Cataluña y el Parlamento de esa región española investiguen los casos de pederastia que involucran a varios jesuitas enviados hace décadas a Bolivia y que dependían de esa jurisdicción de la Compañía de Jesús en España.

El representante legal de la CEB en España, Alejandro Klock, dijo a EFE que los casos de abusos atribuidos a varios jesuitas en Bolivia -la mayoría de ellos ya fallecidos- "nacen" en Cataluña, por ser ésta la provincia "madre" de la jurisdicción boliviana de esa compañía "desde los años 50" del siglo pasado.

Por ello, recientemente se han interpuesto solicitudes para que el Defensor del Pueblo (Síndic de Greuges) y el Parlamento catalán “puedan tomar medidas de carácter político-investigativo para que este caso tenga una resolución”, afirmó.

“El gran agraviado es Bolivia; han creado un sistema delictivo que se ha perpetuado durante 69 años y que hasta hoy no se supera”, agregó Klock.

La petición está respaldada por un informe de la CBS que afirma que “la Provincia Tarraconense (Cataluña) ejerció no solo un control administrativo, sino también jerárquico, financiero y de absoluta dominación a todos los niveles de la misión en Bolivia”.

El documento también señala que los jesuitas de Cataluña tuvieron la potestad de “trasladar a sacerdotes con antecedentes delictivos por abusos sexuales” hacia Bolivia y que este país se convirtió en un “vertedero de pederastas”.

“Se utilizó la misión boliviana, bajo el control directo de la Provincia Tarraconense, para ocultar a los agresores y alejarlos de la justicia española, exponiendo a una población civil vulnerable a nuevos abusos”, añade.

En el informe se mencionan los nombres de varios jesuitas que fueron trasladados a Bolivia pese a tener condenas de la justicia española, denuncias de presunto abuso sexual, y otros que supuestamente cometieron agresiones ya en la misión suramericana.

Asimismo, la CEB publicó un comunicado en el que pide a ambas instancias catalanas “una respuesta institucional ante el mayor caso de pederastia de América Latina”, que vincula a la orden religiosa en investigaciones judiciales que “acreditan una veintena de abusadores jesuitas y alrededor de mil víctimas en Bolivia”.

“Con las nuevas peticiones presentadas, se abrirá una línea específica para investigar la arista internacional del caso (los sucesos en Bolivia) como violaciones sistemáticas de derechos humanos y de la infancia, abordando la responsabilidad penal internacional de la Compañía de Jesús de Cataluña”, señala la nota.

Por su parte, el secretario de Relaciones Internacionales de la CBS, Edwin Alvarado, dijo a EFE que para buscar “justicia integral” es necesario que la orden “reconozca que la mayoría de los depredadores jesuitas que han actuado en Bolivia son de origen catalán”.

En febrero de 2019, EFE dio a conocer el caso de Luis Roma, fallecido ese año, tras la denuncia de un exmiembro de la orden que pidió anonimato, basada en una treintena de fotografías en las que reconoció al sacerdote cometiendo abusos contra varios menores de entre 6 y 12 años.

Los casos de pederastia en la Compañía de Jesús cobraron mayor notoriedad cuando el diario El País publicó, en 2023, una investigación sobre el diario del jesuita Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009, en el que relataba los presuntos abusos cometidos contra decenas de niños mientras dirigió el colegio Juan XXIII desde 1971 en la región central de Cochabamba, en Bolivia.

En noviembre del año pasado, por este caso, la Justicia boliviana sentenció por encubrimiento a un año de prisión a los exprovinciales españoles Ramón Alaix y Marcos Recolons. EFE