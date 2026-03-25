Shakira suma tres conciertos más a su residencia en Madrid los días 2, 3 y 4 de octubre

Madrid, 25 mar (EFE).- Shakira anunció este miércoles que también actuará en Madrid los días 2, 3 y 4 de octubre, hasta alcanzar nueve citas en directo como parte de su residencia en esta ciudad, con la que despide mundialmente su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

Se suman así a los conciertos ya agendados para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, según indicó la promotora, tras la gran demanda de entradas en la preventa de este martes para registrados en su web oficial.

Este miércoles arranca otra de las preventas, la de la plataforma Santander SMusic, que se realizará por tramos. A las 10:00 horas (09:00 GMT) se desbloqueará la preventa para las fechas del 25 al 27 de septiembre; a las 10:30 (09:30 GMT) para los días del 2 al 4 de octubre; y el último tramo a las 12:00 (11:00 GMT) para las fechas del 18, 19 y 20 de septiembre.

Este mismo formato por tramos se mantendrá para la preventa de este jueves para los registrados en la web de Live Nation, así como en la apertura oficial de taquillas que tendrá lugar el 27 de marzo.

Concebido como algo "más que un concierto", como una experiencia inmersiva, está previsto erigir el llamado 'Estadio Shakira' en el Iberdrola Music dentro de una "ciudad paralela" llamada 'Macondo Park' que albergará conciertos, exposiciones, charlas y otras actividades, con el propósito de "celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas".

Será en un espacio de 40 hectáreas, cuatro de ellas para el estadio, que acogerá a unas 50.000 personas con "un ambiente íntimo para el público" en grada, buena visibilidad y una pantalla inmersiva de última tecnología, "algo que de momento no existe en Europa y que vendrá desde China".

Junto al color, muy presente en la marca identitaria, la idea es que más allá de los conciertos haya unas 12 horas de actividad diaria, con un parque que se pueda montar rápidamente e integre la naturaleza junto a la actividad humana, con especies caribeñas junto a otras autóctonas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que la artista permanecerá diez días en la capital española y este mismo lunes, en una rueda de prensa, Live Nation había reconocido la posibilidad de que la residencia se extendiera porque Shakira "no quiere dejar a ningún fan sin posibilidad de ver esto". EFE