Agencias

Serie previa con motivo del primer mes de la guerra contra Irán

Guardar

Madrid, 25 mar (EFE).- Con motivo del primer mes de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, que se cumple el próximo sábado, la Agencia EFE enviará desde este jueves una serie previa con la guía IRÁN GUERRA.

Calendario de publicación

Jueves, 26 de marzo

- Cronología del primer mes de guerra.

- Una información desde Teherán, Jerusalén y Beirut sobre los impactos de la guerra en víctimas, desplazados, territorio e infraestructuras dañadas.

- Una información sobre el armamento que se ha usado en este primer mes de guerra.

Viernes, 27 de marzo

- Un tema desde Washington sobre qué ha supuesto y qué puede suponer la guerra para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

- Un tema sobre la postura europea frente a la guerra.

- Una información sobre el impacto de la guerra en Asia.

Sábado, 28 de marzo

- Un tema sobre el impacto de la guerra en los mercados.

EFE

Últimas Noticias

Casi un tercio de la población necesita ayuda humanitaria un año después del terremoto, según World Vision

Persisten graves dificultades en Birmania tras el fuerte sismo de hace un año, donde comunidades enteras lidian con cultivos destruidos, escasez de recursos y precios en alza, señala World Vision, que urge más apoyo internacional sostenido

Casi un tercio de la

Pudu Robotics presenta la serie PUDU BG1: Marcar el comienzo de la era de la limpieza a gran escala basada en la IA

Infobae

Wellington Management ve potencial en las acciones europeas de defensa, tecnología médica y consumo básico

Wellington Management ve potencial en

Fernando Alonso y Melissa Jiménez, padres de su primer hijo en común

Fernando Alonso y Melissa Jiménez,

El Bayern está "tranquilo" con el futuro de Michael Olise: "Aquí tiene todo lo que los mejores pueden desear"

Desde la directiva del club alemán aseguran que el extremo francés está comprometido con la entidad, subrayando el contrato vigente y el papel central en los planes a largo plazo, pese al interés internacional y los rumores sobre ofertas millonarias

El Bayern está "tranquilo" con