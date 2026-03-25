Pudu Robotics presenta la serie PUDU BG1: Marcar el comienzo de la era de la limpieza a gran escala basada en la IA

PR Newswire

SHENZHEN, China, 25 de marzo de 2026

SHENZHEN, China, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, líder mundial en robótica inteligente, anunció hoy el lanzamiento de la serie PUDU BG1, los primeros robots fregadoras-secadoras de gran tamaño del mundo con IA integrada. La serie BG1 representa un avance estratégico en la cartera de productos de limpieza de Pudu y redefine de manera fundamental la lógica subyacente de la robótica comercial. Al pasar de la "automatización" tradicional a una arquitectura verdaderamente nativa de IA, la serie BG1 ofrece un cuidado integral e inteligente de los pisos para entornos de gran superficie, como complejos comerciales, almacenes, plantas industriales y centros de transporte.

La incorporación de la serie BG1 completa la gama de productos de limpieza de Pudu. Al sumarse a las series PUDU CC1 y PUDU MT1, la serie BG1 permite a Pudu ofrecer una solución autónoma integral para todo tipo de escenarios en diez sectores clave a nivel mundial.

Inteligencia nativa de IA: De la ejecución pasiva a la toma de decisiones proactiva

La característica principal de la serie BG1 es su arquitectura nativa de IA. A diferencia de los robots de limpieza automatizados tradicionales, que siguen comandos preestablecidos en un modo de "ejecución pasiva", la serie BG1 se diseñó desde cero para integrar la IA en todo el ciclo de percepción, toma de decisiones y ejecución.

Esta inteligencia se basa en una plataforma de alto rendimiento que cuenta con una arquitectura de doble chip combinada con una unidad de procesamiento mejorada con IA. Esta base de hardware permite al robot superar las limitaciones computacionales de los equipos tradicionales, lo que le permite ofrecer respuestas en milisegundos para el reconocimiento del entorno, la evaluación de la situación y los ajustes operativos basados en flujos masivos de datos procedentes de su sistema de percepción 3D fusionado.

"AI Magic Cleaning": El cerebro operativo inteligente

El sistema AI Magic Cleaning, que actúa como el "cerebro" de la serie BG1, transforma al robot de una herramienta programada a un modo de funcionamiento proactivo. Esta inteligencia central coordina tres capacidades fundamentales:· Limpieza localizada impulsada por IA

Gracias a su campo de visión ultraamplio y a la visión artificial, la serie BG1 detecta y localiza la suciedad en tiempo real. Este enfoque de "ver y limpiar" garantiza que los entornos con mucho tránsito se mantengan impecables sin tener que esperar a que finalice un ciclo programado completo.· Sistema de dosificación automática impulsado por IA

Equipada con dos depósitos independientes de 7 litros para productos químicos y una precisión a nivel de mililitros, la serie BG1 ajusta automáticamente las proporciones de los productos químicos en función del tipo y el grado de suciedad. Esto elimina los errores de dosificación manual y reduce considerablemente los costos de los consumibles a largo plazo.· Mecanismo adaptativo impulsado por IA

El sistema permite detectar en tiempo real la presencia de suciedad seca y húmeda. Al detectar derrames de líquidos, la serie BG1 retrae al instante los módulos de barrido para evitar que se extiendan. Para las manchas difíciles, aumenta automáticamente la presión de los cepillos para garantizar una limpieza impecable en una sola pasada.

Una novedad en el sector: Limpieza de bordes extensible

Por primera vez en el ámbito de la limpieza comercial, la serie BG1 cuenta con un cepillo de fregado extensible. Este mecanismo adaptativo integrado con IA permite que el cepillo limpie pegado a las paredes y estantes, lo que elimina la "zona ciega" habitual en los grandes robots fregadores tradicionales y reduce drásticamente la necesidad de una limpieza manual posterior.

Integración de barrido y fregado para una doble eficiencia

La serie BG1 presenta un sistema integrado de barrido y fregado que mejora considerablemente la eficiencia de la limpieza. El módulo de barrido delantero recoge los residuos secos, como polvo y papel, mientras que el módulo de fregado trasero realiza una limpieza profunda. Esto permite realizar una limpieza en seco y en húmedo simultáneamente en una sola pasada, lo que elimina operaciones redundantes.

Percepción 3D avanzada para entornos complejos

Gracias a la combinación de VSLAM 3D y LiDAR, la serie BG1 garantiza un mapeo de alta precisión y la evitación dinámica de obstáculos. Mantiene un posicionamiento estable incluso en condiciones difíciles, como instalaciones con techos altos, entornos con poca luz o zonas con alta interferencia de señal.

Mantenimiento de un minuto: Maximizar la eficiencia operativa

Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, la serie BG1 cuenta con un sistema de fijación automática del cepillo de disco, lo que elimina la necesidad de realizar el posicionamiento y la configuración de forma manual. Gracias a un diseño intuitivo, que no requiere herramientas para todos los consumibles esenciales, el mantenimiento de rutina, incluida la sustitución de los cepillos y la escobilla, se puede realizar en menos de un minuto sin necesidad de conocimientos técnicos especializados.

Interacción mejorada entre seres humanos y máquinas

La serie BG1 incorpora un innovador modo de conducción a bordo plegable, lo que mejora considerablemente la eficiencia de la operación en instalaciones de gran extensión. Los operadores pueden pasar rápidamente al modo de conducción manual para realizar desplazamientos rápidos, un mapeo inicial a alta velocidad o una intervención de emergencia. La seguridad se gestiona mediante un sistema integrado de alerta audiovisual que utiliza señales luminosas y sonoras dinámicas para comunicar sus intenciones a los peatones, lo que garantiza una colaboración segura entre el ser humano y el robot en los espacios públicos.

Ciclo operativo sin personal, las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Gracias a una estación de trabajo todo en uno, la serie BG1 logra ciclos totalmente autónomos de recambio de agua, recarga y autolimpieza. Este sistema de circuito cerrado garantiza que el dispositivo permanezca en modo de espera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que proporciona una solución verdaderamente automatizada para las necesidades de limpieza de alta intensidad.

Presencia global

La serie PUDU BG1 se presenta a nivel mundial este abril en MODEX 2026 (Atlanta, pabellón A, stand A5527) y en Interclean Amsterdam (pabellón 7, stand 320). Únase a nosotros para explorar nuestra matriz de limpieza basada en IA y un conjunto completo de soluciones autónomas diseñadas para el futuro de la limpieza inteligente.

El desarrollo de la serie BG1 se basa en los años de experiencia de Pudu Robotics en algoritmos de IA, control robótico y percepción del entorno. Se ha perfeccionado aún más gracias a los millones de horas de datos operativos reales recopilados en todo el mundo con la serie compacta PUDU CC1 y la serie de tamaño mediano PUDU MT1. La serie BG1 no solo cubre una necesidad en el segmento de gran escala, sino que representa una mejora generacional de la tecnología de limpieza fundamental de la marca.

Para más información, visite: https://www.pudurobotics.com/en/products/pudu-bg1-series

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics, líder mundial en el sector de la robótica de servicios comerciales, se dedica a facilitar el trabajo y mejorar la calidad de vida mediante la IA y la robótica, con la visión de construir una infraestructura global de robótica inteligente que preste servicio a 10.000 millones de personas en todo el mundo.

Pudu Robotics, basada en tres tecnologías fundamentales (movilidad, manipulación e IA), ha sido pionera en el desarrollo de una arquitectura sin precedentes en el sector, denominada "Un cerebro, múltiples versiones", con lo que ha creado una amplia variedad de productos integral que incluye robots especializados, semihumanoides y humanoides.

En la actualidad, Pudu ofrece cuatro líneas de productos principales: prestación de servicios, limpieza comercial, reparto industrial e IA integrada en general. Sus soluciones se utilizan ampliamente en sectores como el comercio minorista, la hostelería, la fabricación y las instalaciones industriales, la alimentación y las bebidas, los servicios inmobiliarios, la salud, el entretenimiento y el deporte, la educación y los servicios públicos.

Hasta la fecha, Pudu Robotics ha enviado más de 120.000 unidades a nivel mundial y está presente en más de 80 países y regiones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940830/PUDU_BG1_Series_AI_native_Large_Scrubber_dryer_Robots.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2492578/Pudu_Robotics_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/pudu-robotics-presenta-la-serie-pudu-bg1-marcar-el-comienzo-de-la-era-de-la-limpieza-a-gran-escala-basada-en-la-ia-302724829.html

FUENTE Pudu Robotics