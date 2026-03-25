Nacional golea en el estreno de Jorge Bava como entrenador

Montevideo, 24 mar (EFE).- Nacional goleó este martes por 3-0 a Cerro Largo en un encuentro de la octava fecha del Torneo Apertura uruguayo marcado por el debut de Jorge Bava como entrenador del equipo Tricolor.

En el estadio Gran Parque Central, Nacional dominó de principio a fin y se impuso con anotaciones del argentino Tomás Verón Lupi, Juan Cruz de los Santos y Baltasar Barcia.

De esta forma cortó una racha de dos derrotas consecutivas que sellaron la destitución del entrenador Jadson Viera y la llegada de Bava al equipo que ya había defendido como futbolista y con el que en dicha etapa conquistó cinco ediciones del Campeonato Uruguayo.

Con el triunfo, Nacional llegó a 13 unidades y trepó al quinto lugar de la clasificación, aunque con un encuentro más jugado que varios de los equipos que están debajo en la tabla pero que podrían superarlo.

También en esta jornada, Deportivo Maldonado venció por 1-0 a Montevideo City Torque con un tanto de Santiago Ramírez y llegó a 16 puntos, los mismos que tienen los líderes Racing y Peñarol.

No obstante, estos dos equipos aún no jugaron sus respectivos partidos de la octava jornada.

Por otra parte, Liverpool y Central Español igualaron 3-3 con dos anotaciones de Federico Martínez y una de Facundo Barcelo para el local.

Santiago Strasorier en propia portería, Ignacio Rodríguez y Máximo Alonso anotaron para el visitante.

El Negriazul llegó de esa forma a doce unidades, mientras que los dirigidos por Pablo de Ambrosio tienen once.

Este miércoles, la fecha continuará con los partidos Albion-Montevideo Wanderers, Cerro-Juventud y Boston River Peñarol.

Mientras tanto, el jueves se cerrará con la visita de Progreso a Racing y el encuentro en el que Danubio recibirá a Defensor Sporting. EFE