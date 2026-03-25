Milán sube un 1,48 % animada por las expectativas de negociaciones en Oriente Medio

Roma, 25 mar (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles al alza y su índice selectivo FTSE MIB subió un 1,48 % hasta los 44.013,29 puntos, animada por las expectativas de los inversores ante un posible avance en las negociaciones para la paz en Oriente Medio.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 1,54 % hasta los 46.300,92 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos unos 652 millones de acciones por un valor de unos 3.864 millones de euros (unos 4.471,89 millones de dólares).

El parqué milanés cerró en positivo, al igual que el resto de los principales mercados europeos, impulsado por la esperanza de una disminución de las hostilidades en Oriente Medio.

Esta tendencia se vio reforzada por la apertura en verde de Wall Street tras conocerse que Estados Unidos presentó a Irán una propuesta de 15 puntos para intentar poner fin al conflicto en la región, según informó el New York Times.

Además, la Bolsa de Milán se vio favorecida por el desempeño de la fabricante naval Fincantieri, que encabezó las ganancias con una subida del 5,98 % tras presentar sus resultados de 2025, calificados por la compañía como "los mejores" de su historia.

Le siguen en el terreno positivo Stmicroelectronics (4,49 %), la fabricante de cables Prysmian (3,80 %) y las bancas Monte Paschi Siena (3,31 %) y Popolare Sondrio (3,20 %).

En contraste, lideró las pérdidas la empresa de telecomunicaciones Inwit, que cayó un 2,83 %, seguido del fabricante de automóviles Ferrari (-1,04 %), Telecom Italia (-0,73 %), la metalúrgica Tenaris (-0,72 %) y la firma de moda de lujo Moncler (-0,34 %). EFE