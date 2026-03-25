Miércoles, 25 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 25 mar (EFE).-

Teherán/Washington/Jerusalén.- Mientras continúan los bombardeos y EEUU despliega nuevas tropas, la confusión diplomática respecto a la guerra en Irán aumenta con un presunto plan norteamericano para ponerla fin, la declaración de Donald Trump de que Irán ha aceptado que nunca tendrá el arma nuclear y la negativa iraní a cualquier acuerdo.

(Vídeo)(Foto)

Beirut.- Israel afianza su despliegue militar en el sur de Líbano, pasando a controlar los puentes restantes del río Litani, mientras continúa bombardeando infraestructuras críticas iraníes y se mantiene pendiente de una posible apertura de conversaciones formales entre Washington y Teherán.

(Vídeo)(Foto)

Madrid.- El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso para informar sobre la posición de España ante la guerra de Estados Unidos .

(Vídeo)(Foto)

Ginebra.- El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebra un debate urgente sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque la convocatoria plantea abordar únicamente la "agresión militar de Irán" contra otros países de la región, ignorando los ataques estadounidenses e iraníes.

(Vídeo)

Nabatieh (Líbano).- "¡Noooo, noooo, seguro que no es él! ¡Algo no cuadra, hay algo que no está bien, ayer mismo le vi!", grita una enfermera en Urgencias de un hospital en Nabatieh, en el sur del Líbano. Se acaba de enterar de que el hijo de un compañero, de tan solo 14 años, ha perdido la vida en un ataque israelí unos instantes atrás.

(Vídeo)(Foto)

Leópolis (Ucrania).- Leópolis, una ciudad situada a 70 kilómetros de la frontera con Polonia, sufre las consecuencias de un ataque masivo con drones rusos, con los primeros daños reportados en la zona histórica protegida por la UNESCO desde el inicio de la invasión, un bombardeo en el que Rusia ha cambiado de táctica pasando de ataques nocturnos a llevar a cabo ofensivas a gran escala durante todo el día contra varias regiones de Ucrania, incluidas zonas occidentales consideradas más seguras.

(Vídeo)(Foto)

Tokio.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se reúne en Tokio con el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, para tratar posibles formas de estabilizar el suministro de crudo en medio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, responde en su tercera sesión de control al Gobierno a las preguntas de los diputados del Bundestag alemán en medio de la crisis energética por la guerra en Irán y las tensiones con Hungría por el bloqueo del crédito de 90.000 millones de euros para Ucrania.

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, recibe a su homólogo tunecino, Mohamed Ali Nafti.

(Vídeo)(Foto)

Bruselas.- La Comisión Europea presenta un nuevo enfoque integrado para la gestión del riesgo de incendios forestales en la UE.

(Vídeo)(Foto)

Miami (EE.UU.).- Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, participará de forma virtual en el foro FII Priority, centrado en inteligencia artificial (IA), que reúne desde este miércoles en Miami a más de 1.000 líderes empresariales y globales para debatir el futuro de la economía, y que contará el viernes con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

(Vídeo)(Foto)

Lima.- El tercer y último grupo de doce de los 36 candidatos presidenciales que se presentan en las elecciones de Perú del 12 de abril participan en la primera semana del debate electoral.

(Vídeo)(Foto)

Caracas.- Sindicatos de trabajadores de los sectores de educación y salud del estado Zulia, al noroeste de Venezuela, convocan a una rueda de prensa sobre la "crítica situación salarial" en el país.

(Vídeo)(Foto)

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal 'Con el mazo dando' por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

(Vídeo)

Seúl.- Protesta en Seúl contra la guerra en Irán.

(Vídeo)(Foto)

Varias ciudades.- El brent cae un 4 %, hasta los 100 dólares, ante una posible desescalada en Oriente Medio.

(Vídeo)(Foto)

San Salvador.- (serie previa) Activistas o abogados, que ayudaban a familias de personas detenidas arbitrariamente en El Salvador en el contexto de un régimen de excepción, tuvieron que salir del país por seguridad debido "al acoso" del Estado, según denuncias.

(Vídeo)(Foto)

San Salvador.- (serie previa) En El Salvador, al menos 500 personas han muerto en diferentes cárceles del país bajo custodia de agentes del Estado, en el contexto de la implementación de un régimen de excepción. El 90 % de los fallecidos no tenía perfil de pandilleros, según la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

(Vídeo)(Foto)

Lima.- Los Gobiernos de Colombia y Ecuador retoman el diálogo para buscar una solución a la guerra comercial en la que están inmersos, con una reunión de dos días en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), en Lima.

(Vídeo)(Foto)

Bruselas - La Unión Europea (UE) decide este miércoles la sede de la nueva Autoridad Aduanera, a la que opta Málaga, junto a Roma (Italia), Lille (Francia), La Haya (Países Bajos), Oporto (Portugal), Varsovia (Polonia), Lieja (Bélgica), Bucarest (Rumanía) y Zagreb (Croacia).

(Vídeo)(Foto)

Miami (EE.UU.).- El foro FII Priority sobre inteligencia artificial (IA) e inversiones reúne en Miami al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y a más de 1.000 líderes empresariales para analizar el futuro de la economía, en un contexto marcado por la guerra en Irán.

(Vídeo)(Foto)

San José.- Irving Ayala salió de El Salvador con el objetivo de aprender una cultura nueva y acumular experiencia como conductor de autobús en Costa Rica, formando parte de un proyecto de cooperación bilateral que ayuda a enfrentar la escasez de personal para esos puestos y convertirse en un ejemplo regional.

(Vídeo)(Foto)

Maracaibo (Venezuela).- Sindicatos de trabajadores de los sectores de educación y salud del estado Zulia, al noroeste de Venezuela, convocan a una rueda de prensa sobre la "crítica situación salarial" en el país. Colegio de Nutricionista del Zulia.

(Vídeo)(Foto)

Manila.- Filipinas, que vive este miércoles su primer día bajo el estado nacional de emergencia energética ante la escasez de suministro derivada de la guerra en Oriente Medio, ha reforzado su despliegue policial con dispositivos para proteger instalaciones clave y mantener el orden público.

(Vídeo)(Foto)

Asunción.- Representantes del sector público, financiero, empresarial y de organismos internacionales se reúnen en el Paraguay Carbon Forum que buscará avanzar en la creación de un mercado latinoamericano de créditos de carbono.

(Vídeo)(Foto)

Shanghái (China).- La megalópolis china de Shanghái acoge desde hoy y hasta el viernes la Semicon, una de las principales ferias del país dedicada al sector de los semiconductores, importante punto de fricción con Estados Unidos y parte clave de los planes de autosuficiencia de Pekín por su dependencia exterior.

(Vídeo)(Foto)

Pekín.- Se celebra en Pekín hasta el día 27 de marzo la decimosexta Feria de la Energía Limpia, con China centrada en aumentar el peso de las renovables en su cóctel energético, como reflejó en su recién aprobado Plan Quinquenal y ante la crisis de suministro de petróleo.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de Guatemala.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala ofrecerá una conferencia de prensa sobre la situación de los derechos humanos en el país, en la que detallará los avances y desafíos registrados durante el último año.

(Vídeo)(Foto)

Tapachula (México).- Un ‘Viacrucis migrante’ con cientos de personas, parte de la frontera sur mexicana este miércoles, con el objetivos sensibilizar a las autoridades y a la sociedad ante el “calvario” que viven los migrantes que buscan mejores condiciones de vida para ellos y sus familias en medio del endurecimiento de las medidas migratorias por parte de Estados Unidos.

(Vídeo)(Foto)

Canterbury (R. Unido).- La obispa de Londres, Sarah Mullaly, toma posesión como primada de la Iglesia de Inglaterra, máxima autoridad de la confesión anglicana.

(Vídeo) (Foto)

Ciudad del Vaticano.- Se celebra la tradicional audiencia del papa de los miércoles.

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- Presentación del Programa de Acción Climática en Alemania.

(Vídeo)(Foto)

Calcuta (India).- Comienza la campaña electoral para los comicios en el estado de Bengala Occidental.

(Vídeo)(Foto)

París.- La exposición 'Esplendores del Barroco: pinturas de la Hispanic Society of America', presenta en París, en colaboración con la Hispanic Society of America (Nueva York), una muestra que reúne por primera vez en Francia un notable conjunto de obras maestras del arte barroco hispánico para sumergirse en la creación artística del siglo XVII.

(Vídeo)(Foto)

París.- Tres obras inéditas del pintor catalán Joan Miró (1893-1983), valoradas entre 30.000 y 400.000 euros, se exhibirán desde este miércoles y hasta el lunes en París, antes de salir a subasta en Antibes (sur) en abril.

(Vídeo)(Foto)

Londres.- Inauguración de la exposición 'La moda se convierte en arte', la primera en Reino Unido dedicada a la diseñadora de moda italiana Elsa Schiaparelli, que abarca desde la década de 1920 hasta la actualidad.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de Panamá.- Para el panameño Nando Boom, uno de los padres fundadores del género reggae en español, la música es como una mariposa que sufre una metamorfosis imposible de "amarrar". Tras más de 40 años de carrera, tiene claro el poder de la melodía como narración social por medio del cantante, la "voz del pueblo".

(Vídeo)(Foto)

cdp/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.