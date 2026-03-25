Llegan a Venezuela 171 migrantes en un vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos

Caracas, 25 mar (EFE).- Un total de 171 migrantes llegaron a Venezuela este miércoles en un vuelo de repatriación procedente de Arizona, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior y Justicia.

Del total de retornados, hay 129 hombres, 35 mujeres y siete menores de edad, quienes llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, de acuerdo a una publicación en Telegram.

Este es el vuelo número 127 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Los migrantes repatriados fueron entrevistados para revisar su caso, recibieron atención médica por parte del Gobierno y luego fueron trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad, aseguró el Ministerio de Interior.

El pasado lunes, un avión con 131 migrantes venezolanos repatriados desde Estados Unidos aterrizó en el país suramericano procedente de la ciudad de Miami, informó el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación.

Este programa de repatriación ahora estará dirigido por el diputado chavista Mervin Maldonado, en sustitución de Camilla Fabri, esposa del empresario colombiano Álex Saab, un colaborador cercano de Nicolás Maduro. EFE