La Casa Natal de Dalí expone el biombo que decoró en su juventud

Figueres (España), 25 mar (EFE).- La Casa Natal de Salvador Dalí, actualmente un espacio expositivo centrado en los primeros años de uno de los máximos representantes del surrealismo, alberga desde este miércoles el biombo que el artista español decoró en su juventud y en el que aplicó por primera vez el arte decorativo a un objeto.

La pieza, cedida por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, fue pintada por Salvador Dalí (1904-1989) en 1923 aproximadamente y adquirida por el Estado español en diciembre de 2024 para su posterior restauración a cargo de los expertos del Reina Sofía, que duró cuatro meses.

La obra es excepcional dentro de la primera producción del artista tanto por su formato poco habitual como por sus motivos de inspiración oriental.

Dalí acababa de cumplir 19 años cuando ideó su decoración en una acción de experimentación y apertura a influencias internacionales, con una iconografía que se aleja de los formatos pictóricos convencionales.

Escogió motivos orientales y japoneses de la época para aquel viejo biombo que tenía su padre y que la hermana del pintor, Anna Maria, conservó a lo largo de los años hasta que lo vendió en 1964 al coleccionista Joan Abelló.

La pieza se expone por segunda vez en la comunidad autónoma de Cataluña en el marco de una propuesta monotemática titulada 'Un sueño oriental. Exotismo y modernidad en el joven Dalí' y abierta hasta el 13 de septiembre.

La Casa Natal se aproxima con este objeto al entorno familiar del artista en una época de juventud y búsqueda de lenguaje propio.

La técnica y los pigmentos empleados enlazan con los de los temples que pintó a principios de los años 20 del siglo pasado, que lucen colores vivos e intensos.

Durante la presentación de 'Un sueño oriental. Exotismo y modernidad en el joven Dalí', su comisario, Ricard Bru, explicó que la decoración muestra a un joven artista "que quizá no tenía el camino aún muy claro y que miraba a fuentes diversas".

El dibujo, en el que aparecen pájaros exóticos, mariposas, libélulas y hombres y mujeres con características que remiten a Japón y China, muestran un primer acercamiento impreciso de Dalí a un orientalismo que trabajaría años más tarde "desde una intelectualidad muy diferente".

El biombo, de tela y con papel encolado y pintado, mide 168,8 por 218 centímetros. Según Mariona Seguranyes, concejal de Cultura de la localidad natal del pintor, Figueres, se trata de la primera obra en la que Dalí aplicó el arte decorativo a un objeto. EFE

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