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Jefe del Senado español confía en que "más pronto que tarde" llegue transición a Venezuela

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Asunción, 25 mar (EFE).- El presidente del Senado español, Pedro Rollán, dijo este miércoles en Paraguay que confía en que "más pronto que tarde tenga lugar una verdadera transición" en Venezuela, y llamó a los países de democráticos a "arropar" a esa nación suramericana para que ese camino sea "lo más sencillo posible".

"Yo aspiro, deseo y confío en que más pronto que tarde tenga lugar una verdadera transición y que los hombres y mujeres de Venezuela, libremente y con todas las garantías, puedan elegir a quienes tienen que encomendar la responsabilidad de acometer una transición", declaró a EFE el funcionario, que hoy concluyó una breve visita a Asunción.

Rollán, al analizar el panorama y los desafíos de Iberoamérica, indicó que todavía quedan países "en donde está en entredicho la calidad democrática o la ausencia de democracia".

"El día en el que se va a restablecer plenamente la democracia en Venezuela llegará y yo creo que va a llegar pronto y lo celebraremos. Y todos los países democráticos tendremos que arropar a Venezuela para hacer que ese camino sea un camino lo más sencillo posible, porque los venezolanos se lo merecen, porque Iberoamérica lo merece y porque entre todos contribuiremos a hacer un país mejor", agregó el funcionario.

En ese contexto, consideró que España "fue ejemplar en la transición que se hizo reconocida en el mundo entero".

El político del Partido Popular visitó Chile y Paraguay para promocionar el Foro Parlamentario Iberoamericano que se celebrará en Madrid en octubre próximo previo a la Cumbre de jefes de Estado y de jefes de Gobierno de noviembre en la capital española, un espacio que describió como una "oportunidad histórica" de "tener una voz propia", identidad y planteamientos propios y para "trabajar hombro con hombro y generar una superpotencia, no solo lingüística".

Durante su estadía en la capital de Paraguay, donde permaneció entre el lunes y este miércoles, Rollán se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, su par del Senado paraguayo y titular del Congreso, Basilio Núñez, y el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, así como con la comunidad española en el país.EFE

(foto)(video)

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