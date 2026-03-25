Agencias

Jefe de Hizbulá denuncia planes para crear un "Gran Israel" y plantea luchar por el Líbano

Guardar

Beirut, 25 mar (EFE).- El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, denunció este miércoles los intentos de crear un "Gran Israel" que incluya el territorio del Líbano, y consideró que su movimiento solo tiene la opción de enfrentarse a estos planes o bien entregar su tierra al enemigo.

"Ya no es un secreto que existe un peligroso proyecto israelí-estadounidense, el Gran Israel, que se basa en la ocupación y expansión desde el (río) Éufrates hasta el Nilo, incluyendo el Líbano", denunció el secretario general de Hizbulá en un comunicado.

"Ha quedado patente que tenemos dos opciones: rendirnos y renunciar a nuestra tierra, dignidad, soberanía y al futuro de próximas generaciones; o la inevitable confrontación y resistencia contra la ocupación para impedir que alcance sus objetivos", agregó Qassem. EFE

(foto)(vídeo)

Últimas Noticias

China alerta de que el incidente en su Embajada en Japón responde al "creciente impacto de la extrema derecha"

China alerta de que el

Save the Children alerta de un aumento del trabajo infantil en Afganistán tras cuatro años de sequía

Solo una minoría logra acceder a las aulas mientras miles de familias dependen de sus hijos para sobrevivir, con el trabajo infantil y la desnutrición creciendo por la escasez de agua, alimentos y recursos, según organizaciones internacionales

Save the Children alerta de

Borja Iglesias: "Hace unos meses igual no lo imaginaba, pero hoy sí sueño con el Mundial"

Borja Iglesias: "Hace unos meses

Temas del día de EFE News Latino del miércoles 25 de marzo de 2026

Infobae

Nuevo México impone una multa de 375 millones de dólares a Meta por engañar sobre la seguridad infantil

El fallo judicial considera que la empresa liderada por Mark Zuckerberg violó la ley estatal al proporcionar información falsa sobre la protección de menores, exponiendo a adolescentes a depredadores y potenciales daños relacionados con las plataformas, según documentos y testimonios presentados

Nuevo México impone una multa