Jefe de Hizbulá denuncia planes para crear un "Gran Israel" y plantea luchar por el Líbano

Beirut, 25 mar (EFE).- El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, denunció este miércoles los intentos de crear un "Gran Israel" que incluya el territorio del Líbano, y consideró que su movimiento solo tiene la opción de enfrentarse a estos planes o bien entregar su tierra al enemigo.

"Ya no es un secreto que existe un peligroso proyecto israelí-estadounidense, el Gran Israel, que se basa en la ocupación y expansión desde el (río) Éufrates hasta el Nilo, incluyendo el Líbano", denunció el secretario general de Hizbulá en un comunicado.

"Ha quedado patente que tenemos dos opciones: rendirnos y renunciar a nuestra tierra, dignidad, soberanía y al futuro de próximas generaciones; o la inevitable confrontación y resistencia contra la ocupación para impedir que alcance sus objetivos", agregó Qassem. EFE

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