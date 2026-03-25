Jefe de Gobierno argentino se enfrenta a periodistas cuando le preguntan por su patrimonio

Buenos Aires, 25 mar (EFE).- El jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Manuel Adorni, se enfrentó este miércoles a los periodistas en una rueda de prensa cuando le preguntaron por la no coincidencia entre su patrimonio y la declaración jurada, así como por un viaje a Uruguay, junto a su familia, en un avión privado.

“Vos no sos juez, sos periodista. Yo hago lo que quiero con mi dinero, ganado legítimamente”, respondió visiblemente irritado y antes de abandonar la sala.

Preguntado por el polémico viaje que realizó durante las fiestas de Carnaval a Punta del Este, en un avión privado supuestamente contratado por una productora que da servicios a la televisión pública argentina, Adorni respondió: “El viaje lo pagué. La dádiva está si yo no hubiera pagado el viaje".

"No tengo por qué explicar una transacción privada. Si la Justicia me lo pregunta, presentaré la documentación correspondiente", insistió.

Y sobre el origen de sus bienes inmuebles, el alto funcionario detalló: “Trabajé 25 años en el sector privado, mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar en el Estado. No tengo nada que esconder”.

Pero los periodistas le recordaron que hay inconsistencias en su declaración jurada como funcionario público, a lo que comentó: “Todo está correctamente declarado. Lo demás son conjeturas”.

En su última declaración, correspondiente a 2024, Adorni informó que tenía dos propiedades: un apartamento en la capital argentina, compartido con su esposa, y otro en La Plata, su ciudad natal, adquirido mediante una donación familiar.

En los últimos días, varios diputados opositores denunciaron ante la Justicia al jefe de Gabinete, considerado una de las manos derechas de Milei, por no haber declarado otras dos propiedades, situadas en zonas residenciales de las afueras de Buenos Aires.

El alto funcionario está denunciado por malversación de fondos públicos, cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

En la rueda de prensa de este miércoles, el jefe de Gabinete llegó a exigir a otro informador que le pidiera disculpas por haber escrito un mensaje en la red social X, en el que mencionaba que se estaba quedando sin apoyos en el Gobierno.

Adorni comenzó a estar en el centro del debate público a partir de que su esposa, Bettina Angeletti, viajará a principios de marzo en el avión presidencial a Nueva York, junto a la comitiva oficial que participó en un evento de promoción del país para inversores.

Después de ese viaje, el propio Adorni reconoció que su esposa no debía haberle acompañado.

"Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad", escribió después de la conferencia de prensa en X la secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei.

La Presidencia argentina difundió, a continuación, un comunicado de apoyo a Adorni, titulado "Llueven las operetas", en el que afirma que "durante la última semana se multiplicaron las mentiras descaradas, las campañas de difamación y las operetas mediáticas", en otro ataque a la prensa desde el Gobierno de Javier Milei. EFE

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