Agencias

Israel dice que ha arrojado sobre Irán 15.000 proyectiles, cautro veces más que en junio

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Jerusalén, 25 mar (EFE).- El ministro Defensa Israel Katz dijo este miércoles que Israel ha arrojado más de 15.000 municiones -bombas, proyectiles- sobre Irán, lo que dijo equivale a "cuatro veces más" que en la guerra de doce días de junio de 2025.

En su declaración, Katz añadió que durante una evaluación de la situación con el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y varios altos funcionarios de Defensa decidieron aprobar nuevos objetivos de ataque tanto en Irán como en el vecino Líbano.

Ya el pasado 6 de marzo, la ONG de monitoreo Airwars, que documenta el daño causado en guerras aéreas a civiles, advirtió que EE.UU. e Israel habían realizado más ataques diarios en Irán que en cualquier otra campaña de bombardeos de la historia reciente.

Ambos países afirmaron haber bombardeado en Irán, de forma conjunta, unos 4.000 objetivos solo en los primeros cuatro días, según este grupo con sede en Reino Unido; lo que supone más objetivos que en los primeros seis meses de la coalición liderada por EE.UU. contra el grupo Estado Islámico, y casi el doble del promedio de blancos diarios reivindicados por Israel en los primeros cuatro días de su ofensiva contra Gaza, detalló esta ONG.

Ayer, Israel bombardeó de nuevo Isfahán, en el centro del país, donde el Ejército alega en un comunicado que atacó un centro de investigación submarina encargado del "diseño y desarrollo de submarinos y sistemas de apoyo para la Armada iraní". EFE

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