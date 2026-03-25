Israel dice haber atacado en Teherán dos instalaciones de producción de misiles navales

Jerusalén, 25 mar (EFE).- El Ejército israelí aseguró este miércoles haber bombardeado dos instalaciones de producción de misiles de crucero navales de largo alcance en Teherán.

En un comunicado, indica que los ataques contra estas infraestructuras dependientes del Ministerio de Defensa iraní se produjeron "en los últimos días" y asegura que los misiles que se fabricaban en ellas se destinaban a plataformas navales y eran de largo alcance, "capaces de destruir rápidamente objetivos en tierra y mar".

"Estos ataques fueron significativos, causando daños extensos al sistema de misiles de crucero y representan un paso más en el fortalecimiento de la infraestructura de producción militar del régimen", dice la nota.

Durante la madrugada de este miércoles, el Ejército israelí alertó de tres lanzamientos de misiles por parte de Irán a su territorio, de los que los servicios de emergencias de Israel no reportaron heridos.

Además, saltaron las alarmas en varias ocasiones en localidades del norte de Israel por ataques con proyectiles y drones desde el Líbano del grupo chíí Hizbulá, que tampoco causaron víctimas.

La censura militar israelí impide, alegando cuestiones de seguridad, conocer con exactitud si los ataques alcanzan infraestructura militar o estratégica, puesto que únicamente se informa de los impactos que caen en zonas civiles.

Los ataques de esta madrugada se produjeron entre informaciones por parte de Estados Unidos de conversaciones con Irán para llegar a un alto el fuego, que el Ejército de Irán negó este miércoles, anunciando una nueva ola de ataques contra Israel. EFE