Fiscal pide 30 años de cárcel para el chileno Zepeda por asesinato de su exnovia japonesa

París, 25 mar (EFE).- El fiscal general del Tribunal de lo Criminal del Ródano, Vincent Auger, pidió este miércoles una pena de 30 años de prisión contra el chileno Nicolás Zepeda, juzgado en Francia por el presunto asesinato de su exnovia japonesa en 2016.

"Hay tres razones por las que un hombre mata a su pareja o expareja: cuando ella anuncia que lo va a dejar, cuando lo deja o cuando rehace su vida. En este caso, Nicolás Zepeda cumple las tres”, afirmó el fiscal, al aludir a la decisión de Narumi Kurosaki de viajar a Francia para estudiar e iniciar una nueva relación.

Este nuevo juicio, el tercero, se desarrolla tras una decisión del Tribunal Supremo -el más alto tribunal judicial francés- que en febrero de 2025 anuló la sentencia de 28 años de prisión dictada en diciembre de 2023 en apelación, que había confirmado la condena original de 2022.

La anulación se basó en un defecto de forma relacionado con la presentación de pruebas durante el juicio anterior, que no fueron comunicadas debidamente a la defensa, lo que abrió la puerta a este nuevo proceso. EFE