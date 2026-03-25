El BID abrirá oficina en Miami para impulsar inversión privada en América Latina

Washington, 24 mar (EFE).- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este martes la apertura de una nueva oficina en Miami con el objetivo de fortalecer el desarrollo liderado por el sector privado en América Latina y el Caribe.

"Miami es donde se toman decisiones de inversión y se estructuran los acuerdos. Necesitamos llevar nuestros proyectos donde están los inversionistas", afirmó el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, al destacar que la entidad busca acercar sus iniciativas a los principales centros financieros y de capital.

De acuerdo con el anuncio de Goldfajn en su cuenta oficial de X, esta será su primera presencia institucional en Estados Unidos fuera de Washington, y la primera sede de un banco multilateral de desarrollo en esa ciudad.

La nueva oficina forma parte de la estrategia del organismo para conectar a inversionistas globales con oportunidades en la región y facilitar el flujo de capital hacia proyectos de desarrollo, en un contexto de creciente interés por el financiamiento privado como motor de crecimiento en América Latina.