CICR pide visibilizar valor de carpetas de investigación en búsqueda de personas en México

Ciudad de México, 25 mar (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lanzó este miércoles en México la campaña ‘Desapariciones’, con el objetivo de visibilizar la relevancia de las carpetas de investigación como herramienta central para la localización de personas, en un país con más de 130.000 personas no localizadas.

En un comunicado, el CICR explicó que cada carpeta de investigación reúne diligencias, testimonios, indicios y líneas de trabajo que permiten reconstruir la historia de una persona desaparecida y orientar las acciones de búsqueda.

Por ello, dijo, su correcta integración es clave “para fortalecer la coordinación entre fiscalías y comisiones locales y nacionales de búsqueda, así como para brindar claridad a las familias sobre los avances de cada caso”.

También, señaló que a partir de la Ley General en Materia de Desaparición, toda denuncia o reporte debe acompañarse de la apertura de una carpeta de investigación, lo que facilita concentrar información relevante, generar hipótesis y establecer rutas claras de trabajo.

Para especialistas del CICR, profesionalizar y fortalecer estos expedientes “es clave” para consolidar procesos de búsqueda más eficaces y uniformes en el país.

La campaña presentada por el CICR incluye un filme que narra distintas historias para mostrar cómo la información contenida en una carpeta puede convertirse en una hoja de ruta para las autoridades y las familias.

El proyecto también incorpora la ‘Guía de información: carpeta de investigación para la búsqueda de personas’, elaborada junto con familiares de desaparecidos para ofrecer herramientas claras que faciliten comprender y dar seguimiento a los expedientes.

La iniciativa es una coproducción del CICR en México con las agencias Archer Troy, Agosto Music y Oriental Films, encargadas del desarrollo creativo y audiovisual.

La organización subrayó que la campaña busca reforzar la idea de que, en un país marcado por la crisis de desapariciones, fortalecer las carpetas de investigación es esencial para evitar que la ausencia de una persona se repita también en el papel.

“Porque cuando alguien desaparece, su historia no puede quedar archivada: desaparecieron una vez, que no desaparezcan dos veces”, sostuvo. EFE