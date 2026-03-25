China exhibe en Pekín su músculo en renovables en plena volatilidad energética mundial

Pekín, 25 mar (EFE).- El alza del petróleo por las tensiones en Oriente Medio, que ha encarecido los combustibles en China, coincide con la apertura en Pekín de la XVI Exposición Internacional de Energía Limpia de China, escaparate de un sector en expansión en el país asiático y clave para su transición energética.

La cita reúne hasta este viernes en Pekín a 800 expositores en el Centro Nacional de Convenciones, con la participación de empresas y expertos del sector.

El reciente encarecimiento del crudo, ligado a la escalada del conflicto y a las tensiones en el estrecho de Ormuz, por donde pasan el 45 % de las importaciones chinas de petróleo, ha afectado directamente a China.

Este lunes, se registraron colas en gasolineras ante el aumento de los precios del combustible, prueba de la exposición del país a las fluctuaciones del mercado internacional.

Los expositores dedicados al hidrógeno ocupan un espacio considerable en la feria.

Según explicó a EFE Liao Zhongyan, con experiencia en la industria química, el hidrógeno "no es una energía nueva", sino una materia prima ya ampliamente utilizada, cuyo auge actual responde a la necesidad de reducir emisiones: "El mercado ya existe, pero ahora el objetivo es la descarbonización"

En su opinión, este enfoque permite reforzar la seguridad energética del país, especialmente en un momento de tensiones geopolíticas en Oriente Medio: "Tenemos muchas renovables, pero no tenemos petróleo".

China ha elevado el perfil de esta tecnología en los últimos años: en 2024 incluyó por primera vez el desarrollo del hidrógeno en su informe de trabajo gubernamental, comprometiéndose a "acelerar el desarrollo de la energía basada en el hidrógeno" como parte de su transición energética.

El evento se produce paralelamente al rápido despliegue de tecnologías renovables en China, que en 2025 registró nuevos máximos: la capacidad solar aumentó un 35 %, hasta unos 1.200 gigavatios (GW), y la eólica un 23 %, hasta unos 640 GW, consolidando al país como líder mundial en ambas tecnologías.

Según datos recientes, la capacidad conjunta de eólica y solar superó ya los 1.690 GW en 2025, aproximadamente el triple que en 2020, y representa la mayor parte de la nueva capacidad eléctrica instalada en el país en los últimos años.

Este avance se refleja también en la estructura del sistema energético: las renovables aportaron más del 35 % de la electricidad en 2025, con un rápido crecimiento de la solar y la eólica, y, en algunos momentos, estas fuentes han llegado a generar más del 25 % de la producción eléctrica total.

China mantiene como objetivos alcanzar el pico de sus emisiones de CO2 antes de 2030 y la neutralidad de carbono antes de 2060, además de reducir en, al menos, un 60 % las emisiones por unidad de PIB respecto a 2005 y de elevar el peso de las energías no fósiles en su sistema energético.

En esa línea, el nuevo plan quinquenal (2026-2030), aprobado este mes, apuesta por "impulsar el desarrollo verde y bajo en carbono", así como por "promover la transición energética".

Según informes de Ember y Greenpeace, el avance de las renovables y de la electrificación está reconfigurando el sistema energético chino: entre 2015 y 2023, el uso de combustibles fósiles en el consumo final cayó un 1,7 %, mientras que el consumo eléctrico aumentó un 65 %.

El peso del sector quedó patente también en un simposio celebrado en el marco de la feria, donde el experto Fang Ting afirmó que la fotovoltaica ha pasado de ser "una capacidad complementaria a una capacidad principal" en el sistema energético chino.