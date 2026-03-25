Caricom reitera su reclamación de compensaciones por la trata transatlántica de esclavos

San Juan, 25 mar (EFE).- La comisión de Reparaciones de la Comunidad del Caribe (Caricom) reiteró este miércoles su reclamación de compensaciones y reparaciones por la esclavitud, en el marco del Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos.

"Renovamos nuestro llamamiento a la restitución y la indemnización mediante programas integrales de reparación y la aplicación de medidas sostenidas para desmantelar el racismo estructural e institucional", aseveró en un comunicado la comisión de Caricom.

En este contexto, la organización honró el legado de los 15 millones de africanos que vivieron un "sufrimiento indescriptible" causado por el trauma del 'Pasaje Medio' y padecieron "la brutalidad" de la esclavitud en América y "la desesperación de que se les negara su humanidad, su libertad y su dignidad".

"Sin embargo, también recordamos sus innumerables actos de valentía y desafío contra un sistema racializado de dominación europea. Honramos su resistencia incansable para poner fin a una de las mayores injusticias de la historia de la humanidad, perpetrada contra el pueblo africano", añadió Caricom.

Los 15 miembros de la comunidad indicaron en el documento que honran su memoria con su 'Plan de Diez Puntos' de la Caricom para las Reparaciones, que plasma la visión colectiva de justicia en el contexto de las prioridades de desarrollo regional.

"La comisión reafirma que los crímenes contra la humanidad que constituyen la esclavitud racializada, la trata de africanos esclavizados y el genocidio fueron cuidadosamente orquestados para impulsar el crecimiento de Europa y subdesarrollar sistemáticamente África y el Caribe", esgrimió el documento de la comisión.

A su juicio, "el legado de estos sistemas históricos de explotación, profundamente arraigados, sigue marcando la desigualdad mundial hasta el día de hoy".

El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, pidió este miércoles "impulsar una agenda global de justicia reparadora" que compense los daños de la esclavitud y la trata trasatlántica de esclavos.

La Caricom acogió "con satisfacción" la declaración de la UA "como un compromiso histórico que fortalece el movimiento global de reparaciones y proporciona un marco para una colaboración más profunda" entre África, el Caribe y la diáspora.

"Juntos, estamos forjando un frente unificado para garantizar que la justicia reparadora sea reconocida como una cuestión de derechos, verdad histórica y responsabilidad moral y jurídica", señaló Caricom.

"También renovamos nuestro compromiso con el diálogo continuo, la defensa de los derechos y la educación pública. La lucha por la justicia reparadora se encuentra en un momento decisivo, con una creciente conciencia global y una coalición en expansión dentro de 'Global Africa'", expresó.

Por último, la comisión instó a la comunidad internacional a que adopte "medidas decisivas" para reparar "los legados perjudiciales" porque la justicia para las víctimas de la esclavitud africana es justicia para la humanidad.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, solicitó el sábado en el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y África, en Bogotá, Colombia, apoyo para una resolución que promueve su país para declarar la esclavitud como crimen contra la humanidad.

Asimismo, en el Foro de Alto Nivel de la Celac y 19 países africanos, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó el sábado a las dos regiones a "enfrentar unidos la herencia colonial".

En febrero de 2025, Caricom exigió a Europa "reparaciones por la esclavitud transatlántica" para garantizar que ese crimen "nunca vuelva a suceder".

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. EFE