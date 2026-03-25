Agencias

Bolsa española sube 1,54 % por la banca y Wall Street, atenta a negociaciones sobre Irán

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Madrid, 25 mar (EFE).- La Bolsa española repunto un 1,54 % este miércoles y recuperó los 17.100 puntos, impulsada por la banca y el buen tono de Wall Street, y con la expectativa de los inversores de que la guerra termine pronto por los intentos de negociación entre EE.UU. e Irán.

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, ganó 259,7 puntos, ese 1,54 % y terminó la jornada bursátil en 17.169,9 puntos. En lo que va de año, el selectivo español acumula pérdidas del 0,8 %.

El IBEX abría con ganancias y mantuvo el tono alcista durante la jornada, en sintonía con las principales plazas europeas, en una jornada más optimista para los inversores que ven el posible final de la guerra en Oriente Medio, después de que EE.UU. haya enviado una propuesta de paz de 15 puntos a Irán, y pese al rechazo del país Persa.

El sector bancario también impulsó al selectivo español, donde Bankinter avanzó el 2,57 %; Banco Santander, el 2,43 %; Banco sabadell, el 2,37 %; BBVA, el 2,16 %; y Unicaja, el 2,06 %; después de que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se haya pronunciado a favor de incrementar los tipos de interés si se produce un repunte de la inflación por la guerra de Irán. EFE

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