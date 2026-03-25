Al menos 2 muertos y 8 heridos en ataque paquistaní tras fin de la tregua, según talibanes

Kabul, 25 mar (EFE).- Al menos dos civiles murieron y otros ocho resultaron heridos en ataques paquistaníes, según los talibanes, las primeras muertes en ataques después de que expirara la medianoche del lunes la tregua de cinco días pactada por ambas partes.

"En las últimas 24 horas, el régimen militar paquistaní ha disparado 80 proyectiles de artillería y ha llevado a cabo ataques con drones en la provincia oriental de Kunar", declaró este miércoles el director de Información y Cultura de esta región, Zia-ur-Rahman Spin Ghar.

El funcionario añadió que las fuerzas fronterizas de los talibanes respondieron a los bombardeos y afirmó que tres puestos militares paquistaníes fueron destruidos por fuego de tanques y una persona murió.

Según el comunicado, Nari fue el distrito más afectado, con un muerto y seis heridos tras el impacto de 16 proyectiles de artillería. En otros distritos de la misma provincia de Kunar se registraron ataques con drones y decenas de rondas de artillería, que causaron la muerte de otro civil y dos heridos.

Abdul Manan, residente del distrito de Nari, aseguró a EFE que "en el incidente de hoy, una persona, Ghulam Azam, hijo de Jan, resultó muerta, y otro individuo, Wali Mohammad, resultó herido", corroborando la versión de los talibanes.

El alto el fuego entre Afganistán y Pakistán expiró la medianoche del lunes, poniendo fin a una tregua de cinco días en medio de denuncias de los talibanes de violaciones paquistaníes del cese de hostilidades y la incertidumbre sobre la reanudación de los combates en la frontera.

La mayoría de las violaciones, según Afganistán, se produjeron en la provincia de Kunar, lo que, según señaló a EFE el director de Información y Cultura, ha provocado que unas 600 casas hayan sido destruidas y cerca de 8.000 familias desplazadas.

El funcionario explicó que "algunos de los desplazados están siendo acogidos en distritos vecinos y por familiares, mientras que otros han viajado a diferentes provincias".

Sin embargo, muchos viven actualmente a lo largo de las riberas de los ríos y en las laderas de las montañas de Kunar en medio de los continuos bombardeos pakistaníes, concluyó. EFE