Agenda informativa multisoporte América para el miércoles 25 de marzo de 2026

ESTADOS UNIDOS

- Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, participará de forma virtual en el foro FII Priority, centrado en inteligencia artificial (IA), que reúne desde este miércoles en Miami a más de 1.000 líderes empresariales y globales para debatir el futuro de la economía, y que contará el viernes con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (foto)(video)

- Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, afrontarán este jueves su segunda audiencia ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York. (foto)

- El secretario general de la ONU, António Guterres, confió en que haya un acuerdo en Irán, pese al rechazo de Teherán al plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que hay varias iniciativas "en marcha". (foto) (video)

- A medida que Estados Unidos se acerca a su 250 aniversario, su población es más diversa y la mayoría (62%) lo valora positivamente, mientras que el apoyo a la promoción empresarial de esta diversidad racial y étnica ha caído al 64 %, frente al 75 % registrado en 2019, según un sondeo del centro de estudios Pew Research Center.

- La Academia Latina de la Grabación anuncia nuevas reglas de elegibilidad para la edición 27 de entrega anual de los premios Latin Grammy, cuyas nominaciones se darán a conocer el 16 de septiembre para una gala que se llevará a cabo el 12 de noviembre en Las Vegas.

CUBA

- La presión diplomática de Estados Unidos está erosionando la tradicional influencia de la política exterior cubana en América Latina, con cierres de embajadas y la suspensión de misiones médicas. (foto)

VENEZUELA

- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que una delegación diplomática viaja este miércoles a Washington para avanzar en el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. (foto) (video)

- Nicolás Maduro parece haber quedado relegado en su país a un segundo plano, entre el silencio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre el financiamiento de su defensa y los preparativos para reabrir la Embajada en Washington. (foto)

- Sindicatos y gremios de Venezuela convocan a una nueva protesta en Caracas y otras ciudades del país para exigir la liberación de los presos políticos, así como salarios y pensiones dignas congelados desde hace cuatro años. (foto)(video)

- El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal 'Con el mazo dando' por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (video)

PERÚ

- El candidato a congresista Gilbert Infante, del partido Fe en el Perú, fue asesinado la noche del martes, según anunció este miércoles el candidato presidencial de dicha formación, Álvaro Paz de la Barra, quien dijo que la víctima había recibido amenazas. (foto)

- Los Gobiernos de Colombia y Ecuador retoman el diálogo para buscar una solución a la guerra comercial, con una reunión en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) en Lima. (foto)(video)

- La segunda edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos sobre Salud se celebra bajo el lema 'La salud en el Perú: Del diagnóstico al tratamiento'.

- El tercer y último grupo de 12 de los 36 candidatos presidenciales que se presentan en las elecciones de Perú del 12 de abril participan en la primera semana de debate electoral. (foto)(video)

MÉXICO

- México anunció que mantendrá el acuerdo de contratación de médicos cubanos, pese a que varios países de América Latina han cancelado recientemente estos programas bajo presión de EEUU. (foto) (video)

- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su país mantiene el apoyo a la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) para dirigir la ONU, pese a que el Gobierno de Chile, encabezado por el presidente José Antonio Kast, retiró su respaldo. (foto) (video)

- Un ‘Viacrucis migrante’ con cientos de personas parte de la frontera sur mexicana para sensibilizar a las autoridades y a la sociedad ante el “calvario” que vive esta población. (foto)(video)

- A 24 días del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México las manchas del combustible son escasas, aunque siguen los trabajos de limpieza en las zonas afectadas. (foto)

- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participa en la 82 Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) en Nuevo León. (foto)

- Especialistas de la consultora Ernst & Young presentan el estudio nacional sobre qué tan preparadas están las organizaciones frente a la reducción de la jornada laboral.

COLOMBIA

- Familiares, autoridades y ciudadanos participarán este miércoles en una velatón en Cúcuta en homenaje a los 69 uniformados que fallecieron en el accidente de un avión Hércules C-130 de la FAC ocurrido en lunes en la Amazonía. (foto)(video)

- Seis de cada diez mujeres periodistas en Colombia han sufrido violencia de género en sus espacios laborales, una cifra que "evidencia el carácter estructural del acoso en el país", advirtió la Defensoría del Pueblo.

- La banda española Carolina Durante, conocida por temas como 'Cayetano' y 'Perdona (ahora sí que sí)' se presenta en la sala Lourdes Music Hall de Bogotá.

EL SALVADOR

- Activistas o abogados, que ayudaban a familias de personas detenidas arbitrariamente en El Salvador en el contexto de un régimen de excepción, tuvieron que salir del país por seguridad debido "al acoso" del Estado, según denuncias. (foto)(video)

- ​Claves sobre los cuatro años de régimen de excepción en El Salvador, adoptado en marzo de 2022 por el Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, el cual cuenta con un amplio respaldo por la reducción "histórica" de homicidios en el país, pero que es cuestionado por las miles de denuncias de violaciones a derechos humanos.

- En El Salvador, al menos 500 personas han muerto en diferentes cárceles del país bajo custodia de agentes del Estado, en el contexto de la implementación de un régimen de excepción. El 90 % de los fallecidos no tenía perfil de pandilleros, según la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH). (foto)(video)

BRASIL

- La 15 reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (COP15) organizada por el Gobierno de Brasil.

- La multinacional JBS, una de las mayores cárnicas del mundo, divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025.

- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en la presentación del primer avión supersónico producido en Brasil, el caza F-39E Gripen. (foto) (video)

GUATEMALA

- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala ofrecerá una conferencia de prensa sobre la situación en el país. (foto)(video)

HONDURAS

- Honduras presenta el Plan de Acción Humanitaria 2026, una estrategia para coordinar la asistencia en el país centroamericano. (foto)(video)

ARGENTINA

- Un día después del 50 aniversario del golpe de Estado y del inicio de la última dictadura en Argentina (1976-1983), el jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Manuel Adorni, dijo que "hay que pasar página" y anunció una reconstrucción de las Fuerzas Armadas. (foto) (video)

- Se publican las estadísticas de turismo internacional correspondientes al mes de febrero, después de que en enero la cifra de visitantes extranjeros cayera un 2,9 %.

PARAGUAY

- Representantes del sector público, financiero, empresarial y de organismos internacionales se reúnen en el Paraguay Carbon Forum que busca crear un mercado latinoamericano de créditos de carbono. (foto)(video)

COSTA RICA

- Irving Ayala salió de El Salvador con el objetivo de aprender una cultura nueva y acumular experiencia como conductor de autobús en Costa Rica, formando parte de un proyecto de cooperación bilateral que ayuda a enfrentar la escasez de personal. (foto)(video)

ECUADOR

- Visita de Kristi Noem, la delegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para América Latina de la iniciativa 'Escudo de las Américas'. (foto) (vídeo)

- Una misa binacional en el puente internacional de Rumichaca, principal paso fronterizo entre Ecuador y Colombia, apela a la fraternidad y a la paz entre ambos países en un momento donde están enfrentados en una guerra comercial y tensiones diplomáticas por operaciones militares en las zonas fronterizas. (foto) (vídeo)

- En las comunidades de Cotacachi, en el norte de los Andes ecuatorianos, funciona la primera escuela de partería ancestral del país, una iniciativa impulsada por mujeres indígenas para preservar y transmitir los conocimientos tradicionales sobre el parto en casa. (foto) (vídeo)

- Grupos religiosos realizan un plantón en rechazo a una reciente sentencia de la Corte Constitucional que permite que adolescentes puedan cambiar su género en su documento de identidad, cumpliendo tres requisitos específicos.

- El ministro del Interior, John Reimberg, informó de la detención de un ciudadano sirio, calificado como "objetivo terrorista" por Estados Unidos, y presunto miembro de Hezbolá. (video)

BOLIVIA

- Transportistas paralizaron La Paz y El Alto con una huelga de 24 horas y bloqueos de vías clave por la mala calidad del combustible de la estatal YPFB y retrasos en compensaciones, en una protesta que amenaza con escalar a nivel nacional. (foto) (video)

PUERTO RICO

- El salsero puertorriqueño Tony Vega se prepara para celebrar sus 50 años de carrera con un concierto en su tierra. (foto)

PANAMÁ

- Para el panameño Nando Boom, uno de los padres fundadores del género reggae en español, la música es como una mariposa que sufre una metamorfosis imposible de "amarrar". (foto)(video)

PARAGUAY

- Representantes del sector público, financiero, empresarial y de organismos internacionales se reúnen en el Paraguay Carbon Forum que buscará avanzar en la creación de un mercado latinoamericano de créditos de carbono. (Foto) (Vídeo)

DEPORTES

Estados Unidos.- Comienza la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol, que se extenderá hasta el 27 de septiembre. (foto)

Estados Unidos.- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Miami (EEUU) (hasta 29). (foto)

Estados Unidos.- La junta de propietarios de la NBA aprobó este miércoles la "exploración formal" de la posible ampliación del número de franquicias, con un equipo en Las Vegas y otro en Seattle.

Brasil.- Rueda de prensa de Ancelotti y Vinícius Júnior previa al partido amistoso entre Brasil y Francia. (video)

Argentina.- Entrenamiento de la selección argentina de cara a su próximo encuentro con Mauritania. (video)

México.- El museo Jumex inaugura la exposición 'Fútbol y Arte: Esa misma emoción' con recorrido del curador Guillermo Santamarina. (foto)

Redacción Deportes.- Previa del partido entre las selecciones de Brasil y Francia que se jugará este jueves en el Gillette Stadium de Foxborough.

Redacción Deportes.- Previa del partido amistoso entre las selecciones de Croacia y Colombia en el Camping World Stadium de Orlando (Florida).

Redacción Deportes.- Previa del partido amistoso entre las selecciones de Chile y Cabo Verde en el Eden Park de Auckland (Nueva Zelanda). (foto) EFE

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

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