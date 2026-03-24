Una campaña busca crear conciencia sobre cáncer de mama en mexicanas menores de 40 años

Ciudad de México, 24 mar (EFE).- En México, cada año alrededor de 4.500 mujeres menores de 40 años son diagnosticadas con cáncer de mama, lo que representa entre el 11 % y el 15 % de los casos en el país, de acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por lo que especialistas presentaron una campaña que busca crear conciencia sobre esta problemática.

“No fumamos, no tomamos, llevamos una vida saludable (…) y aun así nos pasó. El único factor de riesgo es estar vivas”, afirmó este martes Aurora Solano, diagnosticada con cáncer de mama, durante la presentación de la campaña 'Está en tus manos', impulsada por la Fundación de Alba.

La campaña busca visibilizar el impacto de la enfermedad en mujeres jóvenes y promover la detección oportuna, en un contexto donde aún predomina la idea de que se trata de un padecimiento exclusivo de edades mayores.

Uno de los mensajes centrales de la campaña es la importancia de escuchar al propio cuerpo. “Sentí un pequeño dolor (…) sentí que algo no estaba bien, y es que cuando algo no está bien en tu cuerpo, algo te lo dice por dentro”, señaló Jessel Manríquez, quien decidió acudir a revisión tras notar una molestia.

Pacientes como Jessel Manriquez, Aurora Solano, Melissa Aguilar, Columba Grados y Corina Salgado compartieron sus experiencias en un conversatorio junto a médicas especialistas, donde abordaron las barreras emocionales, médicas y sociales que enfrentan las mujeres jóvenes con cáncer de mama.

Las participantes coincidieron en que uno de los principales obstáculos es la incredulidad inicial, tanto propia como del entorno, lo que puede retrasar la búsqueda de atención médica.

“Es un proceso muy fuerte, no solo físico, también emocional”, señaló Jessy Manríquez, al referirse al impacto del diagnóstico.

Especialistas presentes en el evento advirtieron que el cáncer de mama no es exclusivo de mujeres mayores.

De acuerdo con la especialista en imagen mamaria Rubí Espejo, en una muestra de alrededor de 1.000 biopsias realizadas, 20 % de los casos positivos correspondió a mujeres de 40 años o menos, lo que confirma la presencia significativa de la enfermedad en este grupo.

Además, este tipo de cáncer suele presentar características más agresivas, lo que hace aún más relevante su detección temprana.

Otro de los ejes de la campaña es desmontar la idea de que llevar una vida saludable elimina el riesgo. Solo alrededor del 10 % de los casos está relacionado con factores genéticos, mientras que el resto responde a múltiples causas, explicaron especialistas durante la jornada.

Las pacientes también señalaron que, más allá del diagnóstico, uno de los mayores desafíos es el acceso oportuno a estudios y tratamientos. En México, los costos pueden alcanzar entre 300.000 y 500.000 pesos (16.917 y 28.195 dólares), especialmente en etapas avanzadas.

“De nada sirve una detección oportuna si la paciente tarda meses en acceder a tratamiento”, advirtió una especialista durante el conversatorio.

La exposición fotográfica 'Está en tus manos' reúne testimonios visuales y narrativos de pacientes que buscan visibilizar la enfermedad en mujeres jóvenes y generar conciencia sobre la importancia de la detección oportuna.

En un contexto donde el cáncer de mama en mujeres menores de 40 años sigue siendo subestimado, la campaña busca cambiar la conversación: pasar del miedo y los mitos a la información, la escucha del propio cuerpo y la acción oportuna. EFE