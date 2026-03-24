Agencias

Renuncia el procurador general de Venezuela tras más de una década en el cargo

Guardar

Caracas, 24 mar (EFE).- El procurador general de Venezuela, Reinaldo Muñoz Pedroza, renunció a su cargo, luego de más de una década al frente de este despacho, informó este martes el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

Muñoz, encargado de asesorar y defender los intereses patrimoniales de Venezuela, dentro y fuera de sus fronteras, fue designado en el cargo por Nicolás Maduro en 2015 y ratificado en 2020 por una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). EFE

(video)

Últimas Noticias

Sonsoles Ónega, junto a sus hermanos, homenajea a su padre de nuevo con una misa funeral

Familiares, allegados y personalidades del mundo periodístico se reunieron en una emotiva ceremonia religiosa en Madrid para despedir nuevamente a Fernando Ónega, destacando su huella en la profesión y el respaldo incondicional hacia sus seres queridos

Sonsoles Ónega, junto a sus

Trump dice que representantes de Irán "han acordado que nunca tendrán el arma nuclear"

Infobae

Nueva York recibió 65 millones de turistas en 2025, con un impacto de casi 85.000 millones

Infobae

Atlético Nacional aparta a Nicolás Rodríguez, denunciado por violar a una joven de 19 años

Infobae

Parlamento venezolano aprueba designación de Arianny Seijo como nueva procuradora general

Infobae