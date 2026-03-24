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Mercado Libre invertirá 10.900 millones de dólares en Brasil este 2026

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São Paulo, 24 mar (EFE).- El gigante del comercio minorista Mercado Libre anunció este martes una inversión de cerca de 57.000 millones de reales (unos 10.900 millones de dólares) en Brasil en 2026.

Este monto supone un incremento del 50 % en comparación con la inversión de 38.000 millones de reales realizada en 2025, según un comunicado de la empresa de origen argentino.

La inversión permitirá la apertura de 14 nuevos centros de distribución y la creación de 10.000 nuevos puestos de trabajo, con nuevas contrataciones que estarán concentradas en los sectores de logística, servicios financieros y tecnología.

De este modo, Mercado Libre expandirá su plantilla en Brasil a 70.000 personas a final de este año, según el comunicado.

La empresa afirmó que las inversiones se destinarán de forma prioritaria a la expansión de la red logística, a la plataforma de 'marketplace', que da acceso a pequeños vendedores, y a su brazo financiero, Mercado Pago, con el propósito de ampliar la cartera de crédito a personas físicas y a emprendedores.

Brasil es el principal mercado de Mercado Libre y aporta un 52,6 % de los ingresos totales de la compañía en 2025, año en el que la facturación en el país alcanzó 84.500 millones de reales (unos 16.150 millones de dólares).

Mercado Libre aseguró que su objetivo es aumentar la penetración del comercio en internet en Brasil, que de momento se sitúa en el 17 % de la población, por debajo de Estados Unidos (27 %) o China (32 %).

La multinacional con sede en Montevideo es la líder del mercado brasileño, aunque están recortando distancias Amazon, de Estados Unidos, y Shopee, de Singapur.EFE

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