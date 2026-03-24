Macron invita a Herzog a aprovechar "el diálogo directo" entre Israel y el Líbano

París, 24 mar (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, conminó este martes a su homólogo israelí, Isaac Herzog, a aprovechar "la reanudación de las discusiones directas entre Israel y el Líbano", al tiempo que pidió "no olvidar Gaza".

"Le he expresado al presidente Herzog mi convicción de que la reanudación de las discusiones directas entre Israel y el Líbano es una oportunidad que debe ser aprovechada. Francia se moviliza en este sentido", declaró Macron, en su cuenta 'X', tras entrevistarse por teléfono con Herzog.

El presidente francés destacó "la urgencia de prevenir una nueva escalada del conflicto en el Líbano, cuya estabilidad e integridad territorial deben ser preservadas", y tildó de "gran error" los ataques del grupo chií libanés Hizbulá contra territorio israelí.

"Le he asegurado la plena solidaridad de Francia con el pueblo israelí ante los ataques diarios de Irán y de Hizbulá de los que es blanco. Estos ataques deben cesar de inmediato", ahondó el mandatario.

Macron también pidió que la actual crisis regional no haga "olvidar la situación en Gaza, donde la situación humanitaria es catastrófica, ni en Cisjordania, donde se debe poner fin a la impunidad de quienes cometen actos de violencia inaceptables contra los civiles palestinos".

La entrevista entre el presidente francés y su homólogo israelí se produce tras las polémicas declaraciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien abogó por que su Ejército controle los puentes sobre el río libanés Litani y el área sur del país hasta dicha cuenca.

Este proyecto, que supondría una vulneración directa de la Resolución 1701 de la ONU -la cual estipula que dicha zona debe estar libre de presencia militar extranjera o de milicias-, ha sido "firmemente condenado" por el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot. EFE