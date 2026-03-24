Landaluce, después de alcanzar los cuartos en Miami: "Confío mucho en mí mismo"

Miami (Estados Unidos), 24 mar (EFE).- El tenista español Martín Landaluce dijo estar "muy contento" después de clasificarse este martes para los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami tras vencer a Sebastian Korda y no cerró la puerta a la posibilidad de alzarse con el título el fin de semana: "Me lo imagino desde que empieza el torneo".

"Es verdad que viniendo de los clasificatorios es algo difícil de pensar, pero yo lo intento en cada torneo. Hoy puedo estar contento y sentirme orgulloso de partes del partido", aseguró Landaluce, preguntado por EFE en rueda de prensa después de superar a Korda en un duelo de 2 horas y 27 minutos en el que el español llegó a salvar una bola de partido.

Tras la victoria ante Korda (n.36), que venía de eliminar a Carlos Alcaraz, el joven Landaluce prolonga su idilio con esta edición del Miami Open, que ya supone el mejor resultado de su corta carrera a los 20 años de edad.

En su camino, el actual número 151 del mundo ha derrotado al estadounidense Marcos Giron (n.70), al italo-argentino Luciano Darderi (n.18), al ruso Karen Khachanov (n.15) y al propio Korda (n.36).

"Estos días me estoy comportando de forma muy regular. No me he permitido ser pasivo, no me he permitido estar a un nivel por debajo del que tenía que estar y creo que eso de cara a los rivales con los que he jugado esta semana es muy importante: ir a por el partido. Yo creo que confío en mí mismo mucho cada semana, y en esta se ha ido dando todo", expresó el madrileño.

Landaluce salvó una bola de partido en el segundo set, para luego remontar el resultado adverso del 'tie-break' y terminar llevándose el partido en el tercer set.

"Es muy bonito salvar un punto de partido así, y luego el resto del encuentro me mantuve haciendo lo mismo: sacando bien, restando bien, buscando los ganadores. Estoy muy feliz de ganar de esta manera", cerró el madrileño.

Landaluce se enfrentará mañana al checo Jiri Lehecka (n.22), que ganó al estadounidense Taylor Fritz (n.7) en tres sets, por un puesto entre los cuatro mejores de Miami.