La izquierda gana elecciones danesas pero los centristas serán árbitro, escrutado el 97 %

Copenhague, 24 mar (EFE).- El bloque de izquierda de la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, ganó este martes las elecciones legislativas danesas con el 47,9 % frente al 44,2 % de la derecha, pero se quedará lejos de la mayoría y el centrista Los Moderados, con el 7,7 %, será decisivo para la formación de un nuevo gobierno.

Con el 97 % de los votos escrutados, la izquierda sumaría 84 escaños por 77 de la derecha, ambos lejos de los 90 que marca la mayoría, por lo que Los Moderados, con sus 14 mandatos, ejercerán de árbitro y los cuatro diputados que se reparten a partes iguales los territorios autónomos de Groenlandia y las Islas Feroe podrían tener relevancia.

En el caso de Groenlandia, los colegios electorales no cierran hasta las 23.00 GMT y el resultado no se conocerá hasta el miércoles.

El Partido Socialdemócrata fue el más votado, con el 21,9 %, si bien cosechó el peor resultado en un siglo, por delante del Partido Socialista Popular, con el 11,5 %, y el Partido Liberal, con el 10,2 %, las peores cifras en su historia, aunque podría mantenerse como la fuerza más votada en el bloque de derecha, al contrario de lo que apuntaban los sondeos a pie de urna.

La Alianza Liberal sería cuarta con el 9,4 %, seguida por el ultraderechista Partido Popular Danés, con el 9,1 %, y Los Moderados, con el 7,7 %.

Las tres fuerzas que gobernaron juntas la pasada legislatura -socialdemócratas, Partido Liberal y centristas- retroceden diez puntos porcentuales y quedan lejos de la mayoría.

Esa coalición fue una fórmula inédita en la política danesa a la que recurrió Frederiksen aludiendo a la difícil situación geopolítica, a pesar de que tenía mayoría con la izquierda, con cuyo apoyo había dirigido el país entre 2019 y 2022.

En el bloque de izquierda, la fuerza política que más avanza es el Partido Socialista Popular, más de tres puntos, confirmando el histórico triunfo logrado en las elecciones europeas de 2024 y el buen resultado en las municipales de hace cuatro meses, en las que arrebató a los socialdemócratas la alcaldía de Copenhague después de un siglo.

En el bloque de derecha, el gran triunfador es el Partido Popular Danés, fuerza precursora hace dos décadas de una línea dura en inmigración en Dinamarca y el resto de Escandinavia, que recuperaría peso en la política danesa tras la debacle de 2022, triplicando sus votos.

Hasta doce fuerzas políticas superan la barrera mínima del 2 % para entrar en el Folketing (parlamento danés), el mismo número que en la actualidad, aunque el Partido de los Ciudadanos, con un 2,1 % provisional, aún podría caerse. EFE

(audio)(foto)(video)