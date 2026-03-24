Feijóo, convencido de que los andaluces no votarán a la "vicepresidenta de Sánchez" porque "saben bien lo que ha hecho"

Durante una entrevista ofrecida en Antena 3 y recogida por Europa Press, Alberto Núñez Feijóo manifestó que la convocatoria electoral en Andalucía responde al cumplimiento natural de la legislatura, que según sus palabras “ha concluido con un gobierno estable, un presidente limpio y una Andalucía creciendo”. Según consignó Europa Press, el líder del Partido Popular se refirió también a la percepción ciudadana sobre la candidata socialista, María Jesús Montero, asegurando que la trayectoria previa de la actual vicepresidenta en la Junta y su gestión en ámbitos como Sanidad y Economía influirán en la decisión de los votantes el próximo 17 de mayo.

El medio Europa Press detalló que Feijóo expresó su confianza en que el Partido Popular vencerá en los próximos comicios andaluces, siendo la incógnita si logrará hacerlo con mayoría absoluta. Feijóo señaló que la designación de la fecha de las elecciones, propuesta por el presidente Juanma Moreno, obedece a la conclusión del periodo de cuatro años de mandato, por lo que no entiende la convocatoria como un adelanto electoral. Dijo: “entendemos que la legislatura está vencida, de acuerdo al calendario oficial”.

De acuerdo con Europa Press, Feijóo puso el foco en la candidata del PSOE, María Jesús Montero, resaltando que los ciudadanos andaluces “conocen bien lo que ha hecho con la sanidad cuando fue consejera de Sanidad, lo que ha hecho con la economía cuando fue consejera de Economía, cuáles eran sus compañeros de gobierno, algunos de ellos inhabilitados y condenados por el Tribunal Supremo”. Según marcó el dirigente del PP, este conocimiento previo de la experiencia política de Montero resultará un factor determinante para el electorado.

Al abordar la posible necesidad de pactos postelectorales en Andalucía, Feijóo explicó a Europa Press que los líderes regionales del PP mantienen autonomía para negociar, pero existen líneas generales dictadas a nivel nacional que afectan a todas las comunidades. Subrayó que esta coordinación interna busca establecer criterios uniformes ante eventuales acuerdos con otras fuerzas políticas, como Vox.

Durante la entrevista recogida por Europa Press, Feijóo fue consultado sobre si el resultado de estas elecciones será un examen para Pedro Sánchez y para él mismo. El líder popular respondió que la evaluación recae en Andalucía, remarcando que es la comunidad más populosa del país y una de las tres regiones más influyentes en términos económicos, sociales, de autónomos, exportaciones y creación de empresas. Afirmó: “Andalucía estaba a la cola y ahora está a la cabeza”.

Referente a los pronósticos demoscópicos, Feijóo mencionó una encuesta publicada por El Español, que otorga al PSOE un incremento de diez escaños debido a una transferencia de votos desde Podemos y Sumar. En este sentido, apuntó que la estrategia de Sánchez consiste en desplazarse hacia una posición más a la izquierda y captar al electorado de estas formaciones, lo que, en palabras de Feijóo consignadas por Europa Press, “no es bueno para España”.

Sobre cuestiones de infraestructuras y respuesta institucional, Feijóo comparó las reacciones al accidente del tren de alta velocidad en Adamuz, donde murieron 46 personas, con las que él habría esperado de haberse producido bajo un gobierno popular. Sostuvo, según reportó Europa Press, que en un hipotético escenario con el PP al frente durante ese accidente, la presión social habría sido mucho mayor y se habrían producido manifestaciones constantes. Aseguró además que el accidente trae a la memoria el apagón nacional de 2025, un suceso cuyas causas aún carecen de explicación oficial.

Feijóo detalló en la entrevista que Red Eléctrica ha comenzado a entregar audios relevantes que previamente rechazó remitir al Senado y que, según él, evidencian una actuación negligente durante la crisis energética. Hizo hincapié en que el caso del AVE guarda similitudes, ya que según sus declaraciones “nos han dicho que la vía había sido completamente reformada y eso es falso, el carril llevaba roto entre 21 y 22 horas antes del accidente”. Además, recordó que desde la liberalización de las vías férreas en 2022, las compañías pagan 600 millones de euros por su uso, fondos que, según indicó, no se han reinvertido en mantenimiento, lo que deriva en la reducción progresiva de la velocidad de los trenes desde los 250 kilómetros por hora hacia cifras inferiores.

Según el relato recogido por Europa Press, Feijóo afirmó que esta situación representa un problema serio para la competencia y la sostenibilidad en las infraestructuras españolas, tanto ferroviarias como eléctricas, provocando un déficit y una deuda considerable en el país. En sus palabras, calificó el estado actual como “un disparate sin antecedentes”, señalando fallos tanto en la gestión como en el mantenimiento de infraestructuras públicas.

La entrevista incluyó referencias a temas como la autonomía regional en las decisiones políticas, la relevancia de Andalucía dentro del marco nacional y la dinámica interna de los partidos, siempre vinculados a los procesos electorales inminentes y los antecedentes de gestión de los principales candidatos involucrados, según publicó Europa Press.