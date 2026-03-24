Ecuador lleva a juicio al narco Fito y su familia por el lavado de 25 millones de dólares

Quito, 24 mar (EFE).- El narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar (Fito), máximo líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua que opera en Ecuador, afrontará un nuevo juicio junto a dieciséis integrantes de su círculo cercano por el presunto lavado de al menos 25 millones de dólares obtenidos supuestamente de sus actividades ilegales.

Una jueza dispuso que el caso llamado 'Blanqueo Fito' vaya a juicio tras validar la acusación presentada por la Fiscalía, según anunció este martes el Ministerio Público ecuatoriano en un comunicado.

La magistrada también ordenó medidas cautelares sobre bienes en juicio, como la retención de cuentas y la prohibición de enajenar bienes hasta por un monto de 77,6 millones de dólares, correspondiente a la posible multa que se le impondría a los acusados en caso de ser declarados culpables.

También se ordenó la incautación de determinados bienes muebles e inmuebles y de un lote de joyas de oro, con un peso de 7,8 kilos, cuyo valor sería de 2 millones de dólares.

El juicio quedará suspendido en el caso de Fito, que se encuentra a la espera de ser juzgado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, a donde fue extraditado desde Ecuador el año pasado luego de su captura, con la que terminó un periodo de año y medio prófugo tras escapar la cárcel donde cumplía una condena de 34 años de prisión.

Entre los acusados figuran familiares y allegados del narcotraficante, como su esposa, Mariela Peñarrieta; sus hijos Michelle y Jair Macías; sus padres, Ramón Macías y Violeta Villamar; sus hermanos Ronald y Yandri Macías, y sus cuñados Irene y Julio Peñarrieta y Angie Briones.

Además, el caso involucra a cuatro empresas, como son Iris Limpieza Cía. Ltda., Transporte de Carga Pesada Jomavi S. A., Queenwater S. A. y Ferro Mundo S. A., presuntamente vinculadas a esta red delictiva.

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, celebrada en el Complejo Judicial Norte de Quito, se extendió por 17 días.

La investigación salió a la luz en junio de 2025, cuando, en un operativo ejecutado en tres provincias, fueron detenidos el hermano de Fito, Yandry Macías Villamar; su cuñado Jorge Peñarrieta, y familiares de su pareja, Verónica Briones, quien ya se encontraba encarcelada ya previamente.

Sin embargo, en la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía señaló que la estructura era mucho más amplia y que tenía "tres brazos" conformados por más personas del círculo familiar del líder de Los Choneros.

De acuerdo con la Fiscalía estas personas, "paralelamente a la convergencia criminal liderada por Fito, ejecutaron un conjunto de operaciones económicas, financieras y societarias destinadas a poseer, administrar, ocultar y, principalmente, beneficiarse de activos de origen ilícito" por medio de al menos cuatro empresas.

Fito fue capturado en un búnker subterráneo en la provincia de Manabí, bastión de la banda criminal que lideraba, a finales de junio de 2025 y, un mes después, fue extraditado a Estados Unidos.

Allí enfrenta cargos por delitos como conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso y tráfico de armas de fuego. En este caso, la audiencia estaba prevista inicialmente para febrero, pero fue aplazada y se prevé que se instale en septiembre de este año. EFE