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Congresista presenta resolución para impedir a Trump atacar a Cuba sin aval del Congreso

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Los Ángeles (EE.UU.), 24 mar (EFE).- La congresista demócrata Nydia M. Velázquez presentó este martes una resolución para impedir la participación de Estados Unidos en hostilidades militares en Cuba sin el respaldo del Congreso, en medio de la creciente presión del Gobierno del presidente Donald Trump sobre la isla caribeña.

La iniciativa, que deberá ser sometida a votación en la Cámara de Representantes donde los republicanos tienen la mayoría, subraya que el Legislativo estadounidense “no ha declarado” la guerra a Cuba ni a persona u organización alguna dentro de la Isla para el uso de la fuerza militar estadounidense.

En un comunicado, Velázquez cargó contra el mandatario estadounidense al que acusó de tener una política exterior “fuera de control” que pone en riesgo innumerables vidas, tanto estadounidenses como extranjeras.

“El bloqueo militar de Trump, sus amenazas y su historial durante este mandato demuestran que el Congreso debe reafirmar su autoridad constitucional y detener otra guerra desastrosa antes de que sea demasiado tarde”, añadió la legisladora.

La resolución de Velázquez se suma a una presentada por un grupo de senadores demócratas que también buscan impedir cualquier acción militar contra Cuba ordenada por la Casa Blanca sin la autorización explícita del Congreso.

Ambas cámaras del Congreso, dominadas por los republicanos, han rechazado anteriormente iniciativas similares para impedir las hostilidades contra Venezuela e Irán.

Sin embargo, los republicanos enfrentan una presión creciente por parte de los votantes a medida que el conflicto en Oriente Medio entra en su cuarta semana.

De aprobarse, el mandatario estadounidense también tiene la capacidad de vetar la resolución. Para anular el veto se requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.

Trump y su Administración no informaron previamente al Congreso del ataque con el que EE.UU. capturó en Caracas al expresidente venezolano Nicolás Maduro y puso sobreaviso a un reducido grupo de líderes legislativos en la antesala de la ofensiva contra Irán. EFE

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