Chile mantiene el tipo de interés en el 4,5 % y adelanta mayor presión en los precios

Santiago de Chile, 24 mar (EFE).- El Banco Central chileno resolvió este martes mantener la tasa de interés referencial en el 4,5 % en un contexto de mayor presión sobre los precios internos debido al alza internacional del petróleo, y adelantó que las expectativas de inflación a corto plazo "han aumentado en forma relevante en las últimas semanas", situándola en el orden del 4 % anual en el segundo semestre.

La decisión del ente emisor, definida de forma unánime por sus cinco consejeros, se da con la guerra en Oriente Medio como telón de fondo, crisis que "ha aumentado de forma importante la incertidumbre sobre la evolución futura del escenario económico global, luego de que en el inicio del año se observaba un mayor impulso externo".

Según detalló el Banco Central, "el shock externo que provocó la guerra en Medio Oriente es significativo por la magnitud y la rapidez con que ha aumentado el precio de los combustibles a nivel global".

"Estas alzas se transmitirán a los precios locales y elevarán de forma importante la inflación, la que se ubicaría en torno a 4 % anual en el segundo trimestre. A mediano plazo, sus efectos se diluirían, asumiendo que la propagación del shock externo se comporta en torno a promedios históricos, que no se producirán nuevos aumentos significativos de los precios internacionales y que la demanda interna moderará su expansión", puntualizó el organismo.

Las condiciones financieras globales, explicó el ente emisor, "se han estrechado en las últimas semanas, observándose un alza de las tasas de interés nominales de corto y largo plazo, caídas de las bolsas y depreciaciones de las monedas frente al dólar".

En este contexto, "el mercado financiero local ha replicado las tendencias globales, observándose un retroceso de la bolsa (IPSA), una depreciación del peso y alzas de las tasas de interés nominales de corto y largo plazo".

No obstante el Consejo estará realizando una "constante evaluación de los escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar presiones inflacionarias distintas de las esperadas y requiera de cambios en la política monetaria".

El organismo "reafirma que tomará las decisiones necesarias para cumplir con su objetivo de que la inflación proyectada se ubique en 3 % en un horizonte de dos años".

En ese sentido, la inflación volverá a "niveles coherentes con la meta" durante 2027.

Chile creció un 2,5 % en 2025 y cerró con un 3,5 % de inflación, su nivel más bajo en cinco años. EFE