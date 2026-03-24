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Asalto en Paraguay deja un muerto y robo de fármacos que podrían ser traficados a Brasil

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Asunción, 24 mar (EFE).- Un grupo armado robó medicamentos para la diabetes y la obesidad en Ciudad del Este, en el este de Paraguay, en un ataque en el que murió un guardia de seguridad, mientras la Policía investiga su posible traslado ilegal hacia Brasil.

El jefe de Investigación de la Policía en el departamento de Alto Paraná (este), Óscar Acuña, dijo a EFE que cinco sujetos llegaron el lunes a bordo de un vehículo a la empresa y se llevaron cuatro cajas con anabólicos y 190 ampollas de tirzepatida, un medicamento usado para tratar la diabetes tipo 2 y el sobrepeso.

Durante el asalto, los individuos -tres de los cuales tienen órdenes de captura por robo agravado a cambistas de dinero y farmacias- hirieron con un arma de fuego a un guardia, que falleció posteriormente.

Acuña indicó que este martes se efectuaron cinco allanamientos en Ciudad del Este en los que se hallaron frascos de tirzepatida "similares" a los sustraídos y proyectiles del mismo calibre del que impactó en el guardia seguridad.

El jefe de la policía advirtió que medicamentos pueden llegar a ser vendidos en Ciudad del Este y en Brasil, donde el precio "se dispara al triple" con relación a Paraguay.

En lo que va del año, explicó el comisario, se han reportado cuatro robos a farmacias y distribuidoras de ampollas de tirzepatida, lo que suma al menos diez casos desde noviembre pasado.

En enero pasado, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de Paraguay (Dinavisa) alertó sobre el robo en farmacias locales de medicamentos inyectables contra la obesidad y la diabetes, que presumen que luego son comercializados de manera "ilegal" en las fronteras con Brasil y Argentina. EFE

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