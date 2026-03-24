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Araqchí: El derecho internacional está muerto en la práctica por doble rasero de Occidente

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Reacción internacional, 24 mar (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, aseguró este martes que "el derecho internacional está muerto en la práctica" debido al "doble rasero" de Occidente ante los distintos conflictos.

En un mensaje en su cuenta de X, el jefe de la diplomacia iraní citó "el doble rasero occidental con respecto a Gaza y Ucrania y el silencio ante la agresión israelí-estadounidense contra Irán".

No obstante, Araqchí reconoció "el mérito" del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, por condenar la guerra contra Irán, y consideró que "quienes valoran el estado de derecho también deberían alzar la voz".

Steinmeier, quien era ministro de Asuntos Exteriores de Alemania en 2015, cuando se logró el acuerdo nuclear con Irán, calificó este martes la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país persa de "guerra ilegal".

"Es además un error desastroso y lo que más me frustra, una guerra evitable e innecesaria si el objetivo era frenar el camino de Irán hacia una bomba atómica", agregó.

Steinmeier lamentó que en 2018, en el segundo año del primer mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Washington abandonara unilateralmente el acuerdo nuclear y reimpusiera sanciones a Irán.

En su discurso, Steinmeier abogó por la defensa del derecho internacional, tanto en el caso de la guerra en Irán como en el de la invasión de Rusia contra Ucrania, porque, entre otras cosas, es esencial para la existencia de la Unión Europea. EFE

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