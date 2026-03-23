Von der Leyen destaca la "larga amistad" entre la UE y Australia al inicio de su visita

Sídney (Australia), 23 mar (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó este lunes la "larga amistad" entre la Unión Europea (UE) y Australia al inicio de una visita oficial de tres días, en la que se espera que culminen las negociaciones de un acuerdo de libre comercio con el país oceánico.

"Me siento honrada de ser recibida en Australia por la gobernadora general, Sam Mostyn. Estoy aquí para celebrar la larga amistad entre Europa y Australia, y este es el comienzo perfecto de esta visita", señaló la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje difundido en redes sociales tras su llegada.

Von der Leyen aterrizó este lunes en Sídney para una estancia de tres días en el país oceánico, acompañada por el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, con la vista puesta en culminar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Australia, cuyas negociaciones se prolongan desde 2018.

La mandataria participó en una ceremonia tradicional de bienvenida en la residencia oficial de la gobernadora general, en una primera jornada centrada en los gestos diplomáticos y el refuerzo de los vínculos históricos entre ambas partes.

El martes, la presidenta de la Comisión tiene previsto desplazarse a Camberra para reunirse con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en un encuentro orientado a avanzar en una agenda común que abarca cooperación económica, seguridad y transición energética.

El viaje se produce en un momento clave, después de que Bruselas asegurara que ambas partes están en la "recta final" para cerrar el tratado comercial, bloqueado en 2023 por desacuerdos en sectores sensibles como la agricultura y las denominaciones de origen.

El eventual pacto busca eliminar barreras comerciales y facilitar el acceso europeo a materias primas críticas abundantes en Australia, como litio, cobalto o tierras raras, en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y la necesidad de diversificar alianzas estratégicas, especialmente en la región indopacífica.

No obstante, persisten puntos de fricción, como el uso por parte de Australia de denominaciones como "prosecco" o "feta", así como el acceso de productos agrícolas australianos al mercado europeo.

Durante su estancia, Von der Leyen también se convertirá en la primera mujer líder extranjera en dirigirse al Parlamento australiano, en un gesto simbólico del nivel alcanzado en la relación entre la UE y Australia. EFE

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