Ucrania dice haber alcanzado dos infraestructuras petroleras estratégicas en Rusia

Kiev, 23 mar (EFE).- Ataques ucranianos alcanzaron durante la pasada noche la terminal petrolera Transneft del puerto ruso del mar Báltico de Primorsk y una refinería situada en Ufá, capital de la república rusa de Baskortostán y situada a unos 1.500 kilómetros del punto más próximo de la frontera ucraniana, según informó el Estado Mayor de Kiev.

En el puerto de Primorsk, situado en la región de Leningrado, se produjeron impactos en una zona de tanques de combustible y en una infraestructura de carga de petróleo, según la fuente, que informó también de un incendio en el perímetro de la terminal debido al ataque.

El incendio también ha sido confirmado por las autoridades rusas, que han informado asimismo del derribo de 35 drones en la región de Leningrado.

Según el Estado Mayor ucraniano cada año pasan por el puerto de Primorsk unos 60 millones de toneladas de petróleo ruso.

El propio Estado Mayor también informa en su nota de un incendio en la refinería Bashneft-Ufaneftejim de la capital de Baskortostán, que tiene, según se dice en el comunicado, una capacidad de procesamiento de entre seis y ocho millones de toneladas de petróleo al año.

Ucrania ha intensificado sus ataques a infraestructuras relacionadas con la exportación de petróleo de Rusia, en parte para intentar reducir los ingresos del país después de que EE.UU. levantara temporalmente sus sanciones al crudo ruso para mitigar la subida de los precios por la guerra en Irán.

Rusia tiene en las exportaciones de petróleo su principal fuente de financiación del esfuerzo de guerra. EFE