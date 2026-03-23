Agencias

Trump dice que "Irán quiere un acuerdo" y que podría llegar en próximos cinco días

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Washington, 23 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que "Irán realmente quiere llegar a un acuerdo" y que esto "podría suceder en los próximos cinco días".

El mandatario realizó estas declaraciones a la cadena Fox poco después de anunciar que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras "conversaciones productivas" entre EE.UU. e Irán para la resolución de las hostilidades. EFE

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