Agencias

Trump cree que Israel "estará muy contento" con el acuerdo que negocia con Irán

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Washington, 23 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Israel estará "muy contento" con el acuerdo que afirma estar negociando con Irán.

"Hablamos con Israel hace un rato. Creo que estarán muy contentos. Esto será paz para Israel, paz a largo plazo, paz garantizada si esto sucede", afirmó el mandatario en declaraciones a los medios en el aeropuerto de Mar-a-Lago tras publicar en su red Truth Social que pausaba cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras "conversaciones productivas" entre EE.UU. e Irán. EFE

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