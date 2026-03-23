Temas del día de EFE News Latino del lunes 23 de marzo de 2026

IRÁN GUERRA

Washington - El presidente Donald Trump dijo que "Irán realmente quiere llegar a un acuerdo" sobre la guerra y anunció que ha ordenado aplazar durante cinco días los ataques contra infraestructuras energéticas en ese país, mientras medios iraníes negaron este lunes que existan negociaciones en curso.

(foto) (video)

EEUU ACCIDENTE

Nueva York.- Las autoridades investigan las causas del accidente en el que murieron el piloto y el copiloto de un avión de Air Canadá tras colisionar la noche del domingo con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, en medio de la crisis por la desfinanciación presupuestaria que afecta al pago de los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte.

(foto) (video)

EEUU INMIGRACIÓN

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional despliega agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en aeropuertos para apoyar los controles de seguridad y aliviar la carga de la Autoridad de Seguridad en el Transporte, cuyos funcionarios llevan sin cobrar desde febrero por el boicot demócrata contra la agresiva política migratoria del Gobierno de Donald Trump.

(foto) (video)

AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU 11-S.- Las audiencias preliminares en el caso contra Jalid Sheij Mohamed, el "cerebro" de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se reinician esta semana en Guantánamo después de una prolongada pausa en el proceso, estancado en su fase previa casi catorce años después de su reapertura.

Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York presenta a la prensa su exposición sobre el pintor italiano 'Raphael: Sublime Poetry', antes de abrir al público del 29 de marzo al 28 de junio. (foto)(video)

EFE News Latino

(1) 305 262 7575

Puede escribir a latinonews@efe.com y miami@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245.