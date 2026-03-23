Starmer califica de espantoso el incendio de ambulancias de la comunidad judía en Londres

Londres, 23 mar (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó este lunes de "profundamente espantoso" el ataque incendiario contra cuatro ambulancias pertenecientes a la comunidad judía en el norte de Londres, que la Policía Metropolitana de esta capital (Met, en inglés) investiga como presunto crimen de odio.

"Este es un ataque incendiario antisemita profundamente espantoso. Mis pensamientos están con la comunidad judía que se despierta esta mañana con esta terrible noticia", escribió el líder laborista en su cuenta de la red X.

"El antisemitismo no tiene cabida en nuestra sociedad", puntualizó Starmer, que pidió que cualquier persona con información sobre lo ocurrido se ponga en contacto con las fuerzas del orden.

El ataque ocurrió sobre la 1:45 GMT de este lunes en Golders Green, un barrio donde vive una gran comunidad judía, pero ninguna persona resultó herida.

A raíz del incendio, las fuerzas del orden evacuaron varias viviendas cercanas como medida de precaución y cerraron el acceso a algunas calles alrededor del lugar del suceso.

Las ambulancias pertenecen a Hatzola, una organización de servicios médicos de emergencia ligada a la comunidad judía formada principalmente por voluntarios.

El rabino Ephraim Mirvis calificó los ataques incendiarios como un "ataque particularmente repugnante, no solo contra la comunidad judía, sino también contra los valores que compartimos como sociedad".

En su cuenta de X, Mirvis describió el servicio de ambulancias Hatzola como "extraordinario" y añadió que su "única misión es proteger la vida, tanto de judíos como de no judíos".

"El ataque contra Hatzola por parte de personas tan comprometidas con el terror, el odio y la profanación de la vida es una dolorosa muestra de la batalla constante entre quienes santifican la vida y quienes buscan destruirla", añadió.

"En un momento en que las comunidades judías de todo el mundo se enfrentan a un patrón creciente de estos ataques violentos, afrontaremos este momento con determinación compartida y nos mantendremos unidos contra el odio y la intimidación", resaltó.

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