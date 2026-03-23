Starmer aborda con Trump la necesidad de reabrir Ormuz al transporte marítimo

Londres, 23 mar (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, habló anoche con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz para garantizar la estabilidad del mercado energético mundial, informó un portavoz de la residencia oficial del 10 de Downing Street.

Los líderes abordaron la situación actual en Oriente Medio y, en particular, la importancia de reabrir Ormuz a fin de reanudar el transporte marítimo mundial, añadió la fuente.

"Coincidieron en que la reapertura del estrecho de Ormuz es esencial para garantizar la estabilidad del mercado energético mundial. Acordaron volver a hablar próximamente", añadió la fuente.

El primer ministro tiene previsto presidir hoy una reunión del comité de emergencia Cobra, integrado por los principales ministros, para tratar el impacto económico de la guerra en Irán.

El Gobierno británico ha resaltado que el Reino Unido sigue apoyando las acciones defensivas contra Irán, pero que no se verá arrastrado a la guerra. El viernes, el Ejecutivo de Starmer informó de que ha autorizado a EE.UU. utilizar bases británicas para operaciones defensivas específicas en el conflicto en Oriente Medio. EFE