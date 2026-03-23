Putin felicita a Kim Jong-un por su reelección al frente de Corea del Norte

Moscú, 23 mar (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó este lunes al líder norcoreano, Kim Jong-un, por su reelección como presidente del Comité de Asuntos de Estado, el cargo más alto del país.

"Reciba mis más sinceras felicitaciones por su elección como Presidente de Asuntos de Estado de la República Popular Democrática de Corea", reza la nota publicada en la web del Kremlin.

Putin señaló que Moscú "valora enormemente su contribución personal al fortalecimiento de los lazos de amistad y alianza" entre ambos países, lo que considera que "beneficia los intereses fundamentales" de ambas partes.

"Continuaremos trabajando estrechamente para seguir desarrollando la asociación integral entre Moscú y Pionyang", añadió.

El mandatario le deseó a su homólogo "éxito en su responsable servicio público, así como buena salud y bienestar".

La reelección del líder del hermético régimen se produjo la víspera durante la primera sesión de la nueva legislatura de la Asamblea Popular Suprema, en Pionyang, tras las elecciones parlamentarias de mediados de marzo.

Se trata del tercer mandato consecutivo de Kim al frente del Comité de Asuntos Estado.

Anteriormente, Putin agradeció en varias ocasiones al mandatario norcoreano por el envío de militares norcoreanos para combatir en la región fronteriza de Kursk tras la incursión ucraniana en 2024.