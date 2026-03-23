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'Project Hail Mary' lidera la taquilla en 60 países y recauda 140 millones de dólares

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Redacción Internacional, 23 mar (EFE).- 'Project Hail Mary' arrasa en taquilla este fin de semana con una recaudación en todo el mundo de 140 millones de dólares y se ha posicionado en el puesto número uno de taquilla en 60 países, según datos de la web Box Office Mojo.

La película recauda 80 millones en Estados Unidos y Canadá, donde se posiciona como el mejor estreno de 2026, y en el resto de mercados alcanza los 60 millones.

La película, producida y dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, cuenta con un guión de Drew Goddard, adaptado de la novela homónima de Andy Weir de 2021.

El film está protagonizado por Ryland Grace (Ryan Gosling), un profesor de ciencias que despierta solo en una nave espacial a años luz de la Tierra.

A medida que recupera la memoria, descubre una misión para detener una sustancia misteriosa que está matando al sol y salvar la Tierra. La película es también el mejor estreno de la historia de los estudios Amazon MGM.

'Project Hail Mary' tenía expectativas de conseguir en su estreno entre 50 y 60 millones de dólares durante todo el fin de semana, pero la buena acogida de crítica y público -tiene una A en CinemaScore y una puntuación de audiencia de 96 en Rotten Tomatoes- aceleraron la recaudación, según señala el medio especializado Hollywood Reporter.

En segundo lugar del mercado de Estados Unidos y Canadá se posiciona el filme de animación 'Hoppers' con 18 millones de dólares recaudados este fin de semana. Desde su estreno acumula 242 millones de dólares en todo el mundo.

'Dhurandhar The Revenge' ocupa el tercer puesto con 13 millones de dólares de recaudación, seguido por 'Ready or Not 2: Here I Come', con 9,1 millones, y 'Reminders of Him' con 8 millones, en cuarta y quinta posición respectivamente de la taquilla norteamericana.EFE

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