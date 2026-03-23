Países Bajos integrará drones en sus fuerzas de combate y reclutará hasta 1.200 efectivos

La Haya, 23 mar (EFE).- Países Bajos integrará drones y sistemas antidrones en todas sus fuerzas de combate a partir de abril y creará para ello unidades especializadas, una iniciativa pionera en la OTAN que irá acompañada del reclutamiento de hasta 1.200 nuevos efectivos.

Según anunció el comandante de las Fuerzas Armadas neerlandesas, Onno Eichelsheim, el proyecto supone un cambio en la organización militar neerlandesa, al incorporar capacidades de operación y defensa frente a drones en todo el ejército de tierra y de forma permanente.

Eichelsheim, principal asesor militar del ministro de Defensa, subrayó que el uso de estos sistemas no tripulados y la necesidad de hacerles frente han adquirido un papel central en la guerra moderna.

“Es una interacción diferente. Tenemos que modernizar y adaptar continuamente los sistemas”, afirmó el jefe militar durante su intervención en un programa televisivo de la emisora pública, donde detalló el alcance de la medida.

La decisión se basa en las lecciones aprendidas de conflictos recientes, especialmente en Ucrania y en Oriente Medio, donde el empleo de drones ha demostrado estar cada vez más presente en el campo de batalla.

El Ministerio de Defensa comenzará a reclutar personal en abril y espera incorporar a los primeros 600 militares “en muy poco tiempo”.

Además, Eichelsheim señaló que la colaboración con la industria tecnológica y de drones será importante para mantener los sistemas y los conocimientos actualizados.

El comandante aseguró que Países Bajos se convierte así en el primer país de la OTAN en desplegar este tipo de unidades en todas sus fuerzas de combate.

El plan forma parte del compromiso de Países Bajos con la OTAN de aumentar el gasto en defensa, con el objetivo a largo plazo es alcanzar el 5 % del PIB para 2035. EFE