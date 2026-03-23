Moscú niega que el petrolero apresado por Francia tenga tripulantes rusos

Moscú, 23 mar (EFE).- Las autoridades rusas negaron este lunes que el petrolero 'Deyna', que fue apresado la pasada semana en aguas del Mediterráneo por Francia, incluya tripulantes de su país.

"En respuesta a una petición de la Embajada rusa, la parte francesa comunicó que en la tribulación del apresado petrolero 'Deyna' no hay ciudadanos rusos", informaron fuentes diplomáticas a la agencia RIA Nóvosti.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió este lunes "sin comentarios" a la pregunta sobre la suerte del barco sospechoso de pertenecer a la conocida como 'flota fantasma' rusa.

La Armada francesa interceptó el pasado viernes el petrolero en colaboración con el Reino Unido, según anunció el presidente francés, Emmanuel Macron.

"Esta mañana, la armada francesa capturó en el Mediterráneo otro buque de la flota fantasma, el Deyna. La guerra en Irán no impedirá que Francia siga apoyando a Ucrania, donde continúa la guerra de agresión de Rusia", señaló en las redes sociales.

El presidente francés recordó que "estos buques, que eluden las sanciones internacionales y violan el derecho marítimo, son especuladores de guerra", ya que "buscan acumular ganancias y financiar el esfuerzo bélico ruso".

Según la Prefectura Marítima del Mediterráneo, el petrolero con bandera mozambiqueña procedía del puerto septentrional ruso de Múrmansk y la inspección confirmó las dudas sobre la regularidad del pabellón que enarbolaba.

La misma fuente confirmó este lunes que el barco apresado llegará esta misma jornada a su destino, un puerto en el Golfo de León.

Las sanciones de la Unión Europea contra la 'flota fantasma' rusa forman parte clave de la estrategia internacional para limitar los ingresos que Rusia dedica a su maquinaria de guerra e impedir que eluda las sanciones impuestas tras la guerra en Ucrania.EFE