Agencias

Mali dice haber abatido a cuarenta terroristas y rescatado a una docena de rehenes

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Bamako, 22 mar (EFE).- El Ejército de Mali llevó a cabo una operación contra bases "terroristas" que concluyó con cuarenta muertos en las "filas enemigas" y el rescate de doce rehenes en la región de Kayes, próxima a la frontera con Mauritania, según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas del país (FAMA).

La ofensiva, señaló el comunicado, permitió destruir refugios terroristas, entre ellos dos bases importantes en Médina-Kayes, e incautar armamento, drones tipo kamikaze, radios y combustible.

Durante el operativo, que se desarrolló entre el 14 y el 21 de marzo, se recuperaron tres vehículos, entre ellos un autobús.

La región de Kayes es una zona clave para controlar el movimiento transfronterizo con Mauritania y Senegal -incluyendo el tráfico de armas y de personal- y un nudo fundamental para el transporte de mercancías hacia Bamako.

La violencia en Mali, una dictadura militar desde 2020, ha aumentado en los últimos año con el avance de grupos yihadistas como el Estado Islámico y organizaciones próximas a Al Qaeda.EFE

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