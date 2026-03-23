Lukashenko felicita a Kim por su reelección y manifiesta el deseo de estrechar lazos

Moscú, 23 mar (EFE).– El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, felicitó este lunes al líder norcoreano, Kim Jong-un, por su reelección como presidente del Comité de Asuntos de Estado, el cargo más alto del país, y expresó el deseo de seguir estrechando los lazos bilaterales.

“La aprobación unánime de esta decisión por la Asamblea Popular Suprema refleja la voluntad colectiva del pueblo coreano y su amplio apoyo a su constante labor de fortalecimiento de la independencia del país y mejora del bienestar de la población”, reza el mensaje de felicitación.

Según Lukashenko, la labor de Kim en el cargo seguirá contribuyendo al desarrollo de Corea del Norte y la prosperidad de sus ciudadanos.

El presidente de Bielorrusia confirmó, asimismo, el interés de Minsk en ampliar activamente los lazos políticos y económicos con Pionyang a diversos niveles.

Previamente, también el presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó a su homólogo norcoreano por la reelección y señaló que Moscú “valora enormemente su contribución personal al fortalecimiento de los lazos de amistad y alianza” entre ambos países.

La reelección del líder del hermético régimen se produjo la víspera durante la primera sesión de la nueva legislatura de la Asamblea Popular Suprema, en Pionyang, tras las elecciones parlamentarias de mediados de marzo.

Se trata del tercer mandato consecutivo de Kim al frente del Comité de Asuntos de Estado.EFE