Los futuros de las bolsas europeas caen con fuerza mientras el petróleo vuelve a subir

Madrid, 23 mar (EFE).- Las principales bolsas europeas se preparan para abrir este lunes con fuertes caídas, cercanas al 2 %, tras la tendencia negativa que ha registrado Asia y mientras el precio del crudo vuelve a subir por el aumento de las tensiones en Oriente Medio.

Según datos de mercado recogidos por EFE, los futuros de la Bolsa de Fráncfort bajan el 1,68 % y los del índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, el 1,54 %.

Por su parte, Londres se deja a esta hora el 1,16 % y París el 1,98 %.

Los futuros de Wall Street también adelantan una apertura en rojo, con caídas del entorno al 1 %.

Mientras, el crudo brent, el de referencia en Europa, tras una apertura casi plana, avanza el 0,90 %, hasta los 113,77 dólares; y el petróleo intermedio de Texas, el de referencia en Estados Unidos, el 1,6 %, hasta los 99,8 dólares, antes de la apertura oficial del mercado.

Y ello, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera el pasado sábado un plazo de 48 horas para que Irán abra "totalmente" el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, advirtió de que atacaría sus centrales eléctricas.

La Guardia Revolucionaria iraní negó este lunes que Teherán vaya a atacar las centrales eléctricas de la región, pero alertó de que, si Estados Unidos agrede las instalaciones de la República Islámica, esta "responderá de la misma manera".

En caso de que Washington cumpla su amenaza, "Irán responderá ", afirmó la Guardia Revolucionaria.

Asimismo, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, dijo este lunes que la situación es "muy grave" y supera a las crisis energéticas de la década de 1970, en un contexto marcado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques a centrales energéticas en Oriente Medio.

En este contexto, las principales bolsas de Asia registran fuertes caídas este lunes, en el arranque de la cuarta semana de conflicto en Oriente Medio.

El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, ha arrancado con una bajada superior al 6 %, mientras el Nikkei japonés se deja a esta hora más del 3 %, un descenso similar al de los principales mercados de China continental y Hong Kong.

En otros mercados, el oro se hunde el 6,39 %, hasta los 4.200,57 dólares la onza; y la plata, el 8,77 %, hasta los 61,92 dólares.

Y ello, mientras el dolar vuelve a subir. El euro baja y se cambia a 1,152 dólares. EFE

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