Agencias

Las bolsas chinas caen hasta el 3,76 % al cierre lastradas por la crisis en Oriente Medio

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Pekín, 23 mar (EFE).- Las principales bolsas de China continental cerraron este lunes con fuertes caídas de hasta el 3,76 %, en línea con las pérdidas registradas en otros mercados asiáticos por la escalada del conflicto en Oriente Medio y el repunte del precio del petróleo.

El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái se dejó un 3,63 % tras caer 143,77 puntos, hasta situarse en los 3.813,28 enteros.

Por su parte, el parqué de Shenzhen perdió un 3,76 %, o 520,69 unidades, y cerró en los 13.345,51 puntos. EFE

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