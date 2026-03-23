La junta de Birmania anuncia tope de gasolina por vehículo entre medidas de racionamiento

Bangkok, 23 mar (EFE).- La junta militar que detenta el poder en Birmania anunció este lunes nuevas medidas de racionamiento de combustible "para prevenir dificultades en el consumo ante el conflicto militar en curso en Oriente Medio", según explicó el ministerio de Energía en un comunicado.

Rangún implementó el 12 de marzo un sistema de escaneo de código de barras y QRs para determinar la cantidad de combustible que se puede comprar y, desde la próxima semana, también definirá el total semanal permitido basado en la potencia del motor de cada vehículo.

Este sistema permitirá realizar la compra en una única operación o, alternativamente, dividirla en un máximo de dos adquisiciones semanales, indicó el ministerio, tras asegurar que el Estado dispone de una reserva de combustible almacenada para 50 días.

El pasado 4 de marzo, la junta militar anunció el racionamiento de combustible por fecha indefinida para vehículos privados, a través de un sistema por el cual los coches con matrícula par solo circulan en días pares, mientras los vehículos con matrícula impar hacen los impares.

Asia es el continente más afectado por el bloqueo iraní al estrecho de Ormuz tras la ofensiva de EE. UU. e Israel, ya que entre el 84 % y el 90 % del petróleo y cerca del 83 % del gas natural licuado que lo atraviesan tienen como destino países de la región.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras "conversaciones productivas" entre EE.UU. e Irán para la resolución de las hostilidades.

Birmania se enfrenta a bloqueos adicionales impuestos por la comunidad internacional tras el golpe de estado de 2021, lo que incrementa aún más el precio del petróleo dentro de sus fronteras. EFE